ABD’den Macaristan vatandaşlarına seyahat kısıtlaması

ABD'nin Macaristan Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Macaristan hükümetinin basitleştirilmiş vatandaşlığa kabul süreci kapsamında kimliklerini doğrulamak için yeterli güvenlik önlemleri alınmadan 2011-2020 yılları arasında yaklaşık 1 milyon kişiye Macar vatandaşlığı verildi.

Bu durumun yarattığı güvenlik açıklarını Macaristan hükümetinin tam olarak ele almaması gerekçe gösterilerek tüm Macar pasaport sahiplerinin Vize Muafiyet Programı'ndan (VWP) yararlanma prosedürlerinin değiştirildiği belirtildi.

ESTA GEÇERLİLİK SÜRESİ1 YILA İNDİRİLDİ

Açıklamada, "Bugün Macaristan hükümetine, Macaristan pasaportu sahiplerinin seyahatleri için Seyahat Onayı Elektronik Sistemi (ESTA) geçerlilik süresinin iki yıldan bir yıla indirildiğini bildirdik. Buna ek olarak, Macaristan pasaportu sahipleri için ESTA'nın geçerliliği tek bir kullanımla sınırlandırılacaktır.