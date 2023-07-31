Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var

"BU TERÖR BİZİ KORKUTAMAYACAK"
Zelenskiy yaptığı açıklamada, saldırıda bir konut ve üniversite binasının hasar aldığını aktararak, "Bu terör bizi korkutamayacak, yıldıramayacak. Biz çalışıyoruz ve insanlarımızı kurtarıyoruz" dedi.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ihnat, Rusya'nın saldırıyı balistik füzelerle gerçekleştirdiğini söyledi.
"SALDIRGAN GERÇEK BİR GÜÇ GÖRMEZSE..."
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Saldırgan gerçek bir güç görmezse uluslararası hukuk asla işlemez. Güç, Ukrayna semalarını Füze savunma ve hava savunma sistemleriyle kapatmakla başlar" dedi.