Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var

"BU TERÖR BİZİ KORKUTAMAYACAK"

Zelenskiy yaptığı açıklamada, saldırıda bir konut ve üniversite binasının hasar aldığını aktararak, "Bu terör bizi korkutamayacak, yıldıramayacak. Biz çalışıyoruz ve insanlarımızı kurtarıyoruz" dedi.