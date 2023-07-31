Mossad Başkanı ABD’de Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesi için görüşmeler yaptı!

Beyaz Saray , Sullivan'ın, bin Selman ve Suudi yetkililerle "dünyayla bağlantılı daha barışçıl, güvenli, müreffeh ve istikrarlı bir Orta Doğu bölgesi için ortak bir vizyon geliştirmeye yönelik girişimler" dahil, ikili ve bölgesel meseleleri görüştüğünü aktarmıştı.

Ziyaretten önce New York Times yazarı Thomas Friedman, Biden'ın "iki devletli çözüm için İsrail'in Filistinlilere tavizler vermesi koşuluyla Suudi Arabistan ile İsrail arasında bir güvenlik anlaşması olasılığı" üzerinde uğraştığını yazmıştı.

Söz konusu iddiayla ilgili Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Suudi Arabistan-İsrail arasındaki normalleşmeyi ve İsrail-Filistin hattında iki devletli çözümü desteklediklerini ancak bu konulardaki görüşmelerin sonuçları hakkında bir şey söylemek için henüz erken olduğunu belirtmiş, başka bir yorum yapmaktan kaçınmıştı.

ABD'de Biden yönetiminin, Suudi Arabistan ile İsrail arasında resmi diplomatik ilişkilerin tesisi konusundaki hamlesini bu yılın sonu ya da gelecek senenin başına kadar tamamlamak istediği yorumları yapılıyor.