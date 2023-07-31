İsveç ve Danimarka’dan sonra bu kez de Norveç! Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı

İSVEÇ: KUR'AN-I KERİM YAKMA PROVOKASYONLARINA KARŞI DANİMARKA İLE YAKIN DİYALOG İÇİNDEYİZ Kristersson, yaptığı yazılı açıklamada, son haftalarda İsveç ve Danimarka 'da artan Kur'an-ı Kerim yakma girişimlerine karşı Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüştüğünü ve Danimarka ile yakın diyalog halinde bulunduklarını kaydetti.

"Farklı geçmişlere ve inançlara sahip insanlara saygı duyma konusunda güçlü bir geleneğe sahibiz. Din özgürlüğü toplumlarımızın doğal bir dayanağıdır. İsveç 'te ulusal güvenliğimizi ve yurt dışında İsveçlilerin güvenliğini güçlendirecek önlemlerin kapsamını araştırmak amacıyla 'Kamu Düzeni Yasası' da dahil olmak üzere, yasal mevzuatı analiz etmeye çoktan başladık."

İfade özgürlüğünü ve gösteri özgürlüğünü savunduklarını vurgulayan Kristersson, şu ifadelere yer verdi:

İsveç'te son olarak 20 Temmuz'da Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Polis, bu ikilinin, hafta içinde de Stockholm'ün Botkyrka bölgesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi ve Stockholm'ün İran Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için izin istediğini ve bu izinlerin beklediğini söyledi.

Öte yandan emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkede daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika ve Salwan Najem'e 31 Temmuz'da İsveç Parlamentosu'nun önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verildi.

GÖÇMENLER OFİSİ MOMİKA HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI

İsveç Göçmeler Ofisi, 11 Temmuz'da, Momika ile ilgili, oturma ve çalışma izninin iptali ve sınır dışı edilmesi için dava açtı.

Kurumdan yapılan açıklamada, Momika'ya 16 Nisan 2021'de ülkede çalışma ve oturma izni verildiği ve bu iznin 16 Nisan 2024'te biteceği aktarıldı.

İsveç Expressen gazetesi ise Momika hakkında Irak'ta bulunduğu sürede "savaş suçu" işlediği şüphesiyle Göçmenler Ofisi tarafından dava açıldığını yazdı.