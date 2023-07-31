İsveç ve Danimarka’dan sonra bu kez de Norveç! Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı

İsveç ve Danimarka'dan sonra Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı Norveç'ten geldi
Norveç'in başkenti Oslo'da İslam düşmanı grup Sian, parlamento binası önünde Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yaktı.
İsveç ve Danimarka'dan sonra Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı Norveç'ten geldi
Norveç'in başkenti Oslo'da İslam düşmanı grup Sian, parlamento binası önünde Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yaktı.
POLİS KORUMASINDA GERÇEKLEŞTİ
İsveç ve Danimarka'dan sonra İslam düşmanları Norveç'te Kur'an-ı Kerim yapma provokasyonunu ifade özgürlüğü çerçevesinde polis korumasında gerçekleştirdi.
Provokasyonda Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e ve Hz. Muhammed'e hakaretler edildi.
DAHA ÖNCE DE YAPTILAR!
İslam düşmanı Sian grubunun bu ilk vukuatı değil. Geçtiğimiz senelerde de yine Oslo'daki parlamento binasının önüne gelip Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırtmıştı.
Protestoya tepki gösterenlerle Sian üyeleri arasında arbede çıkmış 29 kişi tutuklanmıştı.
İSVEÇ: KUR'AN-I KERİM YAKMA PROVOKASYONLARINA KARŞI DANİMARKA İLE YAKIN DİYALOG İÇİNDEYİZ
Kristersson, yaptığı yazılı açıklamada, son haftalarda İsveç ve Danimarka'da artan Kur'an-ı Kerim yakma girişimlerine karşı Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüştüğünü ve Danimarka ile yakın diyalog halinde bulunduklarını kaydetti.
İsveç'in İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra "en ciddi güvenlik durumunu" yaşadığını belirten Kristersson, "Kur'an-ı Kerim krizini başka ülkelerin İsveç aleyhine kullandığının farkındayız." ifadesini kullandı.
İfade özgürlüğünü ve gösteri özgürlüğünü savunduklarını vurgulayan Kristersson, şu ifadelere yer verdi:
"Farklı geçmişlere ve inançlara sahip insanlara saygı duyma konusunda güçlü bir geleneğe sahibiz. Din özgürlüğü toplumlarımızın doğal bir dayanağıdır. İsveç'te ulusal güvenliğimizi ve yurt dışında İsveçlilerin güvenliğini güçlendirecek önlemlerin kapsamını araştırmak amacıyla 'Kamu Düzeni Yasası' da dahil olmak üzere, yasal mevzuatı analiz etmeye çoktan başladık."
İSVEÇ PARLAMENTOSU ÖNÜNDE KUR'AN-I KERİM YAKMA İZNİ
Öte yandan emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkede daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika ve Salwan Najem'e 31 Temmuz'da İsveç Parlamentosu'nun önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verildi.
Polis, bu ikilinin, hafta içinde de Stockholm'ün Botkyrka bölgesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi ve Stockholm'ün İran Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için izin istediğini ve bu izinlerin beklediğini söyledi.
İsveç'te son olarak 20 Temmuz'da Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.
GÖÇMENLER OFİSİ MOMİKA HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI
İsveç Göçmeler Ofisi, 11 Temmuz'da, Momika ile ilgili, oturma ve çalışma izninin iptali ve sınır dışı edilmesi için dava açtı.
Kurumdan yapılan açıklamada, Momika'ya 16 Nisan 2021'de ülkede çalışma ve oturma izni verildiği ve bu iznin 16 Nisan 2024'te biteceği aktarıldı.
İsveç Expressen gazetesi ise Momika hakkında Irak'ta bulunduğu sürede "savaş suçu" işlediği şüphesiyle Göçmenler Ofisi tarafından dava açıldığını yazdı.