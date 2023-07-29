Yunanistan'da Türk şirketine ait helikopter düştü: "Büyük panik yaşadık"

Yunanistan 'da ikinci Mikonos olarak bilinen Paros Adası , zenginlerin yeni tutkusu oldu. Önceki gün de Türk iş adamları, Mavi Air 'e ait bir helikopterle Paros Adası'na gitti. Sorunsuz geçen yolculuğun dönüşü ise öyle olmadı. Paros Adası'ndan kalkış yapan helikopter, sisli bölgede teknik arıza yaşadı.

Pilotun büyük çabasına rağmen helikopter, Sisam Adası'na düştü. Türk şirketine ait helikopterin pilotu hemen tedavi altını alınırken, doktorlar durumunun iyi olduğunu söyledi. Kazayla ilgili olarak Yunan makamları soruşturma başlattı. Sisam Adası'nda balıkçılık yapan bir Yunan vatandaşı, "Bir anda helikopterin dönmeye başladığını gördük. Büyük panik yaşadık. Sonra asfalta düştü. Ancak çok sert bir düşüş olmadı" ifadelerini kullandı.

Helikopterin, yerleşim bölgesinin sadece 900 metre uzağına düşmesi büyük bir faciayı önledi.