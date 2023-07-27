Rusya bazı Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl sevkiyatı yapacak

AFRİKA'YA BEDELSİZ TAHIL
Rusya'nın bazı Afrika ülkelerine ücretsiz olarak tahıl göndereceğini anlatan Putin, "Gelecek 3-4 ay içerisinde, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye 25-50 bin ton tahılı bedelsiz bir şekilde sevk etmeye hazır olacağız. Ayrıca bu ürünlerin tüketiciye ücretsiz sevkiyatını da sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
TEMASLAR ARTIYOR
Afrika'da faaliyet gösteren Rus ticaret misyonlarının ağını genişletmeye hazır olduklarını kaydeden Putin, kıtadaki Rus ataşelerin ve uzmanların yanı sıra hükümetler arası komisyonların sayısını da artırmayı önerdi.
Putin, "Rusya, kıtadaki her üçüncü ülkede hükümetler arası komisyona sahiptir. Toplamda 54 ülkede 18 tane var. Bu bağlamda, ilgilenen Afrika devletlerini bu tür komisyonlar kurmaları konusunda düşünmeye davet ediyoruz." diye konuştu.
Rusya'nın Afrika'da ihtiyaç sahibi ülkelere destek sağlayacağını belirten Putin, "Ülkemiz, insani yardım malzemeleri de dahil olmak üzere, ihtiyaç sahibi devletleri ve bölgeleri desteklemeye devam edecek. Daha adil bir kaynak dağıtım sisteminin oluşumuna aktif olarak katılmaya çalışıyoruz. Küresel bir gıda krizini önlemek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
KUZEY-GÜNEY KORİDORU
Vladimir Putin, Rusya'nın Afrika kıtasında faaliyet gösteren tüm bölgesel ekonomik entegrasyon örgüt ve yapılarıyla da çok yönlü bağlarını güçlendirmek istediğini, Avrasya Ekonomik Birliği ile iş birliği kurulmasından yana olduklarını vurguladı.
Putin, Kuzey-Güney Koridoru'nun Rus ürünlerinin Afrika'ya, Afrika ürünlerinin de Rus pazarına tedarikini sağlayacağına dikkati çekti.
Putin, "Rusya, nakliye ve lojistik akışının Afrika dahil, küresel güney devletlerine yeniden yönlendirilmesiyle aktif olarak ilgileniyor. Geliştirmekte olduğumuz Kuzey-Güney Uluslararası Nakliye Koridoru, Rus mallarının en kısa deniz yolu ile Afrika kıtasına ulaşabilecekleri Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'na erişimi sağlamayı amaçlıyor. Doğal olarak, bu koridor, Rusya pazarına Afrika mallarının tedariki için ters yönde de kullanılabilir." ifadelerini kullandı.