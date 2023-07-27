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Rusya bazı Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl sevkiyatı yapacak

Tahıl Koridoru anlaşmasının sona ermesinin ardından başta Türkiye olmak üzere uluslararası kamuoyunun çabaları devam ediyor. Yürütülen diplomasi çalışmalarına karşın Rusya'dan tahıl ithalatına ilişkin beklenmedik adım geldi. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre’ye 25-50 bin ton tahılın bedelsiz şekilde sevk edileceğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 14:49 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 14:57
Rusya bazı Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl sevkiyatı yapacak

St. Petersburg'da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkeleri Rus tarım ihracatına yönelik yaptırımlar nedeniyle ikiyüzlülükle suçladı.

"BİZİ SUÇLUYORLAR"
Rusya'nın dünyaya tahıl ve gübre ihracatı yapmasının Batılı ülkeler tarafından zorlaştırıldığına işaret eden Putin, "Diğer yandan da ikiyüzlü bir şekilde küresel gıda piyasasındaki krizden ötürü bizi suçluyorlar. Bu durum tahıl anlaşmasının uygulanmasında da açıkça görüldü." diye konuştu.

DENGESİZ İHRAÇ
Anlaşma kapsamında Ukrayna'dan yaklaşık bir yılda 32,8 milyon ton tahıl ihraç edildiğini belirten Putin, "Bunun yüzde 70'inden fazlası, değerli dostlarım, Avrupa Birliği dahil olmak üzere yüksek veya orta-yüksek gelir seviyesindeki ülkelere gitti. Etiyopya, Sudan, Somali ve diğer ülkelerin payı ise yüzde 3'ün altındaydı." dedi.

"HİÇBİR ŞART YERİNE GETİRİLMEDİ"
Putin, tahıl anlaşması kapsamında Rusya'ya verilen sözlerin tutulmadığını kaydederek, "Rusya'nın dünya pazarlarına yaptığı tahıl ve gübre ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin anlaşmanın hiçbir şartı yerine getirilmedi. Söz konusu gerçekleri dikkate alarak, bu anlaşmayı daha fazla uzatmayı reddettik." şeklinde konuştu.

AFRİKA'YA BEDELSİZ TAHIL
Rusya'nın bazı Afrika ülkelerine ücretsiz olarak tahıl göndereceğini anlatan Putin, "Gelecek 3-4 ay içerisinde, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye 25-50 bin ton tahılı bedelsiz bir şekilde sevk etmeye hazır olacağız. Ayrıca bu ürünlerin tüketiciye ücretsiz sevkiyatını da sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

TEMASLAR ARTIYOR
Afrika'da faaliyet gösteren Rus ticaret misyonlarının ağını genişletmeye hazır olduklarını kaydeden Putin, kıtadaki Rus ataşelerin ve uzmanların yanı sıra hükümetler arası komisyonların sayısını da artırmayı önerdi.

Putin, "Rusya, kıtadaki her üçüncü ülkede hükümetler arası komisyona sahiptir. Toplamda 54 ülkede 18 tane var. Bu bağlamda, ilgilenen Afrika devletlerini bu tür komisyonlar kurmaları konusunda düşünmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın Afrika'da ihtiyaç sahibi ülkelere destek sağlayacağını belirten Putin, "Ülkemiz, insani yardım malzemeleri de dahil olmak üzere, ihtiyaç sahibi devletleri ve bölgeleri desteklemeye devam edecek. Daha adil bir kaynak dağıtım sisteminin oluşumuna aktif olarak katılmaya çalışıyoruz. Küresel bir gıda krizini önlemek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

KUZEY-GÜNEY KORİDORU
Vladimir Putin, Rusya'nın Afrika kıtasında faaliyet gösteren tüm bölgesel ekonomik entegrasyon örgüt ve yapılarıyla da çok yönlü bağlarını güçlendirmek istediğini, Avrasya Ekonomik Birliği ile iş birliği kurulmasından yana olduklarını vurguladı.

Putin, Kuzey-Güney Koridoru'nun Rus ürünlerinin Afrika'ya, Afrika ürünlerinin de Rus pazarına tedarikini sağlayacağına dikkati çekti.

Putin, "Rusya, nakliye ve lojistik akışının Afrika dahil, küresel güney devletlerine yeniden yönlendirilmesiyle aktif olarak ilgileniyor. Geliştirmekte olduğumuz Kuzey-Güney Uluslararası Nakliye Koridoru, Rus mallarının en kısa deniz yolu ile Afrika kıtasına ulaşabilecekleri Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'na erişimi sağlamayı amaçlıyor. Doğal olarak, bu koridor, Rusya pazarına Afrika mallarının tedariki için ters yönde de kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın enerji alanında Afrika'da projeler yürüttüğünü belirterek, "Rusya'nın katılımıyla 16 Afrika ülkesinde 30'dan fazla gelecek vaat eden enerji projesi şu anda çeşitli gelişim aşamalarında. Bugün ele alınan enerji projelerinin toplam kapasitesi yaklaşık 3,7 gigavata eşit." dedi.

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