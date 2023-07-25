Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Yunanistan’daki yangın hakkındaki sözleri ülke basınında yankılandı

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangın nedeniyle adadan on binlerce kişi tahliye edilmişti. Adada Laerma ve Eleousa bölgelerinde tehlike devam ediyor. Ayrıca Türk uçakları da bölgedeki yangınlara müdahale ediyor.
Yunan basınında, tahliye edilenlerin geceyi spor salonları, okul ve konferans merkezlerinde geçirdiği belirtilerek, paniğe kapılan çok sayıda turistin Rodos Havalimanı'na giderek Ada'dan ayrılmaya çalıştığı kaydedilmişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dünyanın ortak mirası ormanlara sahip çıkmak için Yunanistan'ın Rodos adasında çıkan yangına müdahale için uçuş ekibi ve yangın söndürme araçları gönderildi.
Türk uçakları şimdiye kadar 414 ton su taşıdı.