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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'daki yangın hakkındaki sözleri ülke basınında yankılandı

Son dakika haberleri... Orman yangınlarıyla boğuşan Yunanistan ile ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan "Yunanistan'a yardım için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözleri Yunan basınında yankılandı.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 16:52 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 17:17
Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Yunanistan’daki yangın hakkındaki sözleri ülke basınında yankılandı

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangın nedeniyle adadan on binlerce kişi tahliye edilmişti. Adada Laerma ve Eleousa bölgelerinde tehlike devam ediyor. Ayrıca Türk uçakları da bölgedeki yangınlara müdahale ediyor.

Yunan basınında, tahliye edilenlerin geceyi spor salonları, okul ve konferans merkezlerinde geçirdiği belirtilerek, paniğe kapılan çok sayıda turistin Rodos Havalimanı'na giderek Ada'dan ayrılmaya çalıştığı kaydedilmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dünyanın ortak mirası ormanlara sahip çıkmak için Yunanistan'ın Rodos adasında çıkan yangına müdahale için uçuş ekibi ve yangın söndürme araçları gönderildi.

Orman yangınına müdahale eden uçak düştü

Türk uçakları şimdiye kadar 414 ton su taşıdı.

YUNAN MEDYASI GÜNDEMİNE TAŞIDI

Başkan Erdoğan'ın dayanışma mesajı ise bugün Yunanistan manşetlerine taşındı. To Vima Başkan Erdoğan'ın "Türkiye, Yunanistan'a yardım için ne gerekiyorsa yapmaya hazır" sözlerini manşetine taşıdı. Aynı zamanda Miçotakis'in Erdoğan'a teşekkür ettiği de ifade edildi.

CNN Greece de Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşıyan gazeteler arasındaydı. CNN, Erdoğan'ın Yunan halkına bir mesaj gönderdiğini söyledi.

Yunan gazetesi News Beast de Başkan Erdoğan'ın sözlerini yineleyerek Türkiye'nin dayanışma çağrısında bulunduğunu ifade etti.

İefimerida da Başkan Erdoğan'ın yardıma hazır olduğunu ifade ederek, aynı zamanda Erdoğan'ın 'yanlış anlaşılmaları düzeltmek için iki ülkenin iş birliği içinde çalışacağını belirttiğini de' söyledi.

Euro2day de Başkan Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ileterek "Bizim komşularımızla çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok" dediğini kaydetti.

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