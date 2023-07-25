Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Yunanistan’daki yangın hakkındaki sözleri ülke basınında yankılandı

YUNAN MEDYASI GÜNDEMİNE TAŞIDI Başkan Erdoğan'ın dayanışma mesajı ise bugün Yunanistan manşetlerine taşındı. To Vima Başkan Erdoğan'ın "Türkiye, Yunanistan'a yardım için ne gerekiyorsa yapmaya hazır" sözlerini manşetine taşıdı. Aynı zamanda Miçotakis'in Erdoğan'a teşekkür ettiği de ifade edildi.

CNN Greece de Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşıyan gazeteler arasındaydı. CNN, Erdoğan'ın Yunan halkına bir mesaj gönderdiğini söyledi.

Yunan gazetesi News Beast de Başkan Erdoğan'ın sözlerini yineleyerek Türkiye'nin dayanışma çağrısında bulunduğunu ifade etti.

İefimerida da Başkan Erdoğan'ın yardıma hazır olduğunu ifade ederek, aynı zamanda Erdoğan'ın 'yanlış anlaşılmaları düzeltmek için iki ülkenin iş birliği içinde çalışacağını belirttiğini de' söyledi.

Euro2day de Başkan Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ileterek "Bizim komşularımızla çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok" dediğini kaydetti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN