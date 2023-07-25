Rusya’da kritik görüşme: Lavrov, Mirzoyan ve Bayramov bir arada

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Bayramov ile Moskova'daki görüşme esnasında yaptığı konuşmada, Güney Kafkasya'da uzun vadeli istikrarın sağlanmasından yana olduklarını belirtti.

Bakü ile Erivan arasında bir barış antlaşmasının imzalanmasına ilişkin bildirilerin en üst düzeyde uygulanması gerektiğine dikkati çeken Lavrov,

"(Barış anlaşmasına yönelik) bu imza için bir platform sağlamak da dahil olmak üzere, mümkün olan her şekilde yardımcı olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni nüfusun haklarının ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini anladığını ve bunu takdir ettiklerini vurguladı.

Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin geliştiğine de işaret eden Lavrov, ticaretin geliştiğini, Kuzey-Güney uluslararası ulaşım koridoru dahil iki ülke arasında bölgesel hatta küresel projeksiyonu olan ortak projelerin başlatıldığını anımsattı.