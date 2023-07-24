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    Rodos'ta çıkan yangın 7.günde de söndürülemedi! 40 bine yakın kişi tahliye edildi

    Komşu, alevlere teslim oldu! Rodos Adası'nda 7 gündür devam eden orman yangını, yerleşim yerlerini de kavurdu! Bölgeden 40 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu. Özel söndürme uçakları da Rodos'un yolunu tuttu.

    Ro’coss’!

    Dünya genelindeki sıcaklıklar, alev olup hayatı tehdit etmeye başladı. Rodos Adası'nda 7 gündür devam eden orman yangınları yerleşim birimlerine ulaştı.

    Bazı konaklama yerlerinin yandığı hatırlatıldı. Şans eseri şu ana kadar herhangi bir can kaybının olmadığı açıklandı. Hava sıcaklığı bazı bölgelerde 45 dereceyi bulurken, adada tatil yapan ve kurtarılmayı bekleyenlerden 40 bine yakın kişi deniz yoluyla alındı. Tahliye operasyonu üç sahil güvenlik gemisi, orduya ait bir cankurtaran botu ve 30 özel tekne ile yapıldı. Tahliye edilenlerin yolcu gemileri, okul ve spor salonlarında konaklayacağı bilgisi paylaşıldı.



    TÜRKİYE YARDIM GÖNDERDİ
    Başkan Erdoğan'ın talimatıyla, Yunanistan'a önceki gün gönderilen 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri, 9 kişilik uçuş ekibiyle söndürme çalışmalarına katıldı. Söndürme çalışmalarında 200'den fazla itfaiyeci, 40 araç, 3 uçak ve 5 helikopter görev alıyor.

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    Haberler Dünya Rodos'ta çıkan yangın 7.günde de söndürülemedi! 40 bine yakın kişi tahliye edildi
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