Rodos'ta çıkan yangın 7.günde de söndürülemedi! 40 bine yakın kişi tahliye edildi

Bazı konaklama yerlerinin yandığı hatırlatıldı. Şans eseri şu ana kadar herhangi bir can kaybının olmadığı açıklandı. Hava sıcaklığı bazı bölgelerde 45 dereceyi bulurken, adada tatil yapan ve kurtarılmayı bekleyenlerden 40 bine yakın kişi deniz yoluyla alındı. Tahliye operasyonu üç sahil güvenlik gemisi, orduya ait bir cankurtaran botu ve 30 özel tekne ile yapıldı. Tahliye edilenlerin yolcu gemileri, okul ve spor salonlarında konaklayacağı bilgisi paylaşıldı.