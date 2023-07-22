Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 22.07.2023 18:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2023 18:37
    ABONE OL

    Lozan'ın 100. yılına 2 gün kala İsviçre'de skandal görüntüler: Terör örgütü PKK paçavraları açıldı

    Son dakika haberi! Terör örgütü PKK yandaşları İsviçre'nin Lozan kentinde ellerinde PKK paçavraları ile Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 100. yıldönümünü protesto etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    100. yılına 2 gün kala İsviçre’de skandal görüntüler

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun önünü açan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 100. yıldönümü olan 24 Temmuz Pazartesi'ye sadece 2 gün kala 1923'de imzaların atıldığı İsviçre'nin Lozan kenti büyük bir skandala ev sahipliği yaptı.

    PKK PAÇAVRALARI İLE GÖSTERİ
    Lozan Barış anlaşmasının 100. yılını protesto etmek için Lozan'da toplanan terör örgütü PKK/YPG yandaşları terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile sokaklara döküldüler.

    Agence France-Presse (AFP) Haber ajansının geçtiği görüntülerde terör örgütü yandaşlarının ellerinde terör örgütünü simgeleyen paçavralarla halay çektiği görüldü.

    PKK sempatizanları ellerindeki pankartlarla elebaşı Öcalan için 'özgürlük' istediler.

    BU SENE 100. YIL DÖNÜMÜ
    Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuki temelini oluşturan Lozan Antlaşması'nın müzakerelerine 20 Kasım 1922'de İsviçre'nin Lozan şehrinde başlandı.

    Anlaşma 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Britanya İmparatorluğu, Fransız Cumhuriyeti, İtalya Krallığı, Japon İmparatorluğu, Yunanistan Krallığı, Romanya Krallığı ve Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı (Yugoslavya) temsilcileri tarafından, Leman Gölü kıyısındaki Beau-Rivage Palace'ta imzalandı.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Doğal gazın Avrupa’ya taşınmasında tek yol Türkiye!
        Haberler Dünya Lozan'ın 100. yılına 2 gün kala İsviçre'de skandal görüntüler: Terör örgütü PKK paçavraları açıldı
            loading
            SON DAKİKA