Lozan'ın 100. yılına 2 gün kala İsviçre'de skandal görüntüler: Terör örgütü PKK paçavraları açıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun önünü açan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 100. yıldönümü olan 24 Temmuz Pazartesi'ye sadece 2 gün kala 1923'de imzaların atıldığı İsviçre'nin Lozan kenti büyük bir skandala ev sahipliği yaptı.

PKK PAÇAVRALARI İLE GÖSTERİ

Lozan Barış anlaşmasının 100. yılını protesto etmek için Lozan'da toplanan terör örgütü PKK/YPG yandaşları terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile sokaklara döküldüler.

Agence France-Presse (AFP) Haber ajansının geçtiği görüntülerde terör örgütü yandaşlarının ellerinde terör örgütünü simgeleyen paçavralarla halay çektiği görüldü.