Katar'dan Kur'an'a yönelik saldırıya izin veren İsveç'e protesto notası

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'ın kutsallarına yönelik saldırıların devam etmesi üzerine İsveç'in Doha Büyükelçisi Gautam Bhattacharyya, protesto notası verilmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Protesto notasının "İsveç makamlarının bu utanç verici uygulamaların durdurulması için gerekli adımları atması" talebini içerdiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırıya izin verilmesi ve yetkililerin bunu durduracak hiçbir adım atmamasının şiddetle kınandığı belirtildi.