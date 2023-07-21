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    • Dünya
    • 21.07.2023 11:27
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    • 21.07.2023 11:48
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    Filistin Devlet Başkanı Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'yi ziyaret edecek

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, 28 Temmuz'da ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç.Dr. Ali Fuat Gökçe ziyareti A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

    takvim.com.tr
    AA
    Netanyahu Türkiye’ye geliyor!

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu aynı hafta içerisinde ayrı ayrı Türkiye'de misafir edeceği belirtildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç.Dr. Ali Fuat Gökçe ziyareti A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

    Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek olan liderlerin, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağı ifade edilen açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, 25 Temmuz'da gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, Başkan Erdoğan ile yapacağı resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı aktarıldı.

    Açıklamada, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer alacağı kaydedildi.

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