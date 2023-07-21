Başkan Erdoğan'ın KKTC hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı! Umutlarına soğuk su döktü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Harekâtı'nın kırk dokuzuncu yıldönümünde adadan verdiği mesajlar hem uluslararası hem de Yunan ve Rum medyasında geniş yankı uyandırdı.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Kıbrıs barış görüşmelerinin yeniden başlamasını gözardı etmiyor ancak iki devletli görüşe sadık' başlığıyla bir haber servis etti.
Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerine kendi devletlerine teklif etmeyen herhangi bir anlaşmayı bir kez daha reddettiğini kaydeden AP, söz konusu tutumun Birleşmiş Milletler'in (BM) bakış açısıyla farklı olduğunu yazdı.
Başkan Erdoğan'ın Güney Kıbrıslı Rumların Yunanca ve Türkçe konuşulan bölgelerin yer aldığı bir federasyon kurma umutlarına soğuk su döktüğü yorumunu yapan AP, onlarca yıl başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerin ardından Türklerin 2017 yılında izlenen rotada bir değişikliğe gittiğini hatırlattı. Söz konusu tarihten bu yan Ankara ve Lefkoşa'nın iki devletli çözümü savunduğunu aktaran haber ajansı, Rumların ise Avrupa Birliği aracılığıyla müzakerelerin eski formatına döndürülmesi için çaba gösterdiğini dile getirdi.
AP ayrıca, Kıbrıs'ta taraflar arasındaki muhtemel bir barış anlaşmasının zengin doğalgaz rezervlerine sahip Doğu Akdeniz'de istikrarın önünde onlarca yıldır duran bir maniyi ortadan kaldıracağını ve NATO'nun güneydoğu kanadını destekleyeceği yorumunu yaptı.
Washington merkezli Al Monitor, 'Erdoğan Kıbrıs barış müzakereleriyle Kıbrıslı Türklerin statüsünün tanınmasını birbirine bağlıyor' başlıklı bir habere yer verdi. Türk liderin adanın kuzeyine Ankara'nın verdiği desteği ikiye katladığını belirten yayın organı, Avrupa Birliği yetkililerinin ise yeni müzakereler için BM kararlarını şart koştuğunu bildirdi.