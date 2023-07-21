Başkan Erdoğan'ın KKTC hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı! Umutlarına soğuk su döktü





Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerine kendi devletlerine teklif etmeyen herhangi bir anlaşmayı bir kez daha reddettiğini kaydeden AP, söz konusu tutumun Birleşmiş Milletler'in (BM) bakış açısıyla farklı olduğunu yazdı.

Başkan Erdoğan'ın Güney Kıbrıslı Rumların Yunanca ve Türkçe konuşulan bölgelerin yer aldığı bir federasyon kurma umutlarına soğuk su döktüğü yorumunu yapan AP, onlarca yıl başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerin ardından Türklerin 2017 yılında izlenen rotada bir değişikliğe gittiğini hatırlattı. Söz konusu tarihten bu yan Ankara ve Lefkoşa'nın iki devletli çözümü savunduğunu aktaran haber ajansı, Rumların ise Avrupa Birliği aracılığıyla müzakerelerin eski formatına döndürülmesi için çaba gösterdiğini dile getirdi.