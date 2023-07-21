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    • Dünya
    • 21.07.2023 11:06
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    • 21.07.2023 11:44
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    Başkan Erdoğan'ın KKTC hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı! Umutlarına soğuk su döktü

    Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçağın Abu Dabi'den havalanıp doğrudan KKTC'ye uçması ve Lefkoşa'dan verilen mesajlar, Yunan medyasında geniş yankı uayndırdı. Öte yandan Yunan-Rum diasporasının ABD Senatosu'ndaki temsilcilerinden olan Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Yunan basınında geniş yer buldu. O gazetelerden birisi Başkan Erdoğan'ın Güney Kıbrıslı Rumların Yunanca ve Türkçe konuşulan bölgelerin yer aldığı bir federasyon kurma umutlarına soğuk su döktüğünü yazdı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’ın KKTC hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Harekâtı'nın kırk dokuzuncu yıldönümünde adadan verdiği mesajlar hem uluslararası hem de Yunan ve Rum medyasında geniş yankı uyandırdı.

    Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Kıbrıs barış görüşmelerinin yeniden başlamasını gözardı etmiyor ancak iki devletli görüşe sadık' başlığıyla bir haber servis etti.



    Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerine kendi devletlerine teklif etmeyen herhangi bir anlaşmayı bir kez daha reddettiğini kaydeden AP, söz konusu tutumun Birleşmiş Milletler'in (BM) bakış açısıyla farklı olduğunu yazdı.

    Başkan Erdoğan'ın Güney Kıbrıslı Rumların Yunanca ve Türkçe konuşulan bölgelerin yer aldığı bir federasyon kurma umutlarına soğuk su döktüğü yorumunu yapan AP, onlarca yıl başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerin ardından Türklerin 2017 yılında izlenen rotada bir değişikliğe gittiğini hatırlattı. Söz konusu tarihten bu yan Ankara ve Lefkoşa'nın iki devletli çözümü savunduğunu aktaran haber ajansı, Rumların ise Avrupa Birliği aracılığıyla müzakerelerin eski formatına döndürülmesi için çaba gösterdiğini dile getirdi.

    AP ayrıca, Kıbrıs'ta taraflar arasındaki muhtemel bir barış anlaşmasının zengin doğalgaz rezervlerine sahip Doğu Akdeniz'de istikrarın önünde onlarca yıldır duran bir maniyi ortadan kaldıracağını ve NATO'nun güneydoğu kanadını destekleyeceği yorumunu yaptı.

    Washington merkezli Al Monitor, 'Erdoğan Kıbrıs barış müzakereleriyle Kıbrıslı Türklerin statüsünün tanınmasını birbirine bağlıyor' başlıklı bir habere yer verdi. Türk liderin adanın kuzeyine Ankara'nın verdiği desteği ikiye katladığını belirten yayın organı, Avrupa Birliği yetkililerinin ise yeni müzakereler için BM kararlarını şart koştuğunu bildirdi.

        Öte yandan Türkiye'nin gerekli garantileri aldıktan sonra İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması sonrası Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Biden "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz" açıklamasında bulunmuştu.

        MENENDEZ'İN SKANDAL AÇIKLAMARI GÜNDEM OLDU
        Türkiye-ABD ilişkilerinde devam eden olumlu havaya rağmen Türkiye karşıtı açıklamaları ile tanınan Senatör Menendez bir kez daha skandal bir açıklamaya imza attı.

        Türkiye'ye F-16 satışının önündeki en büyük engel olan Menendez Barış Harekatı'nın yıldönümünde Türkiye'yi hedef aldı.

        Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenlemesini 'işgal' olarak tanımlayan Menenzez "Kıbrıs'ın kuzey kesiminde devam eden Türk işgali Uluslararası Hukuka hakarettir" dedi.

        "Türkiye'nin saldırısı binlerce insanı evlerinden etti ve birçoğu bugüne kadar hala kayıp" diyen Menendez skandal iddialarını şu ifadeler ile sürdürdü: Gazimağusa'daki provokatif eylem de dahil olmak üzere Türkiye'nin devam eden saldırgan ve düşmanca davranışını kesin olarak kınıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs topraklarından 40.000'den fazla askeri derhal geri çekmeli ve Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine izin vermelidir.

        Erdoğan'ın KKTC ziyaretini yakından takip eden Yunan basını bu skandal açıklamaları gündemine taşıdı.

        CNN Yunanistan "Menendez, Türk işgal ve işgalini anma günü münasebetiyle Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği dile getirdi" dedi.

        Menendez'in skandal açıklamalarının tam metinine haberinde yer veren Ethnos şu ifadeleri kullandı: "ABD'li senatör , ABD ile Kıbrıs arasında daha da güçlü savunma bağları kurmayı amaçlayan yasama girişimlerini desteklemeye devam edeceğini söyleyerek Kıbrıs'ın savunmasına verdiği desteği yineledi. Son olarak, adanın iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleşmesi için bir çözüme ulaşılmasına yönelik kararlı desteğini yineledi."

        Kathimerini ise "Senatör Menendez: Erdoğan, Kıbrıs topraklarından 40 binden fazla askeri derhal geri çekmeli" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

        Haberde "Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Robert Menendez, Türk işgalinin anma günü vesilesiyle Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği dile getirdi" ifadelerine yer verildi.

        "ERDOĞAN BUNU NASIL YAPTI?"
        Yeni Ercan Havalimanı'nın Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 49'uncu yıldönümünde Başkan Tayyip Erdoğan'ın dün BAE'den doğrudan uçuşuyla açıldığını yazan To Vima Erdoğan'ın bu hamlesini manşetine taşıdı.

        Erdoğan'ın bu şekilde uluslararası topluma baskı yapmaya çalıştığını yazan Yunan gazete "Ama bunu nasıl yaptı?" sorusuna yanıt aradı.

            Yetkili bir kaynağın Kıbrıs Haber Ajansı'na yaptığı açıklamayı okurları ile paylaşan To Vima haberinde şu ifadelere yer verdi: Kaynak normalde işgal altındaki topraklara doğrudan bir uçuş öngörmeyen ve nihai varış noktasının Ankara olarak ilan edildiği bir uçuş planının sunulduğunu söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın uçağı aniden uçuş planını değiştirerek işgal altındaki topraklara indi.

            Proto Thema ise Erdoğan'ın KKTC'de 2 anlaşmaya imza attığı bilgisini okurları ile paylaştı. Haberde "Bu anlaşmaların içeriğine ilişkin bilgiler şu ana kadar yayınlanmadı" ifadesine yer verildi.

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