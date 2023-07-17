ABD gizli belgeleri sızdı! Türkiye ile ilgili gizli mektup

Financial Times'da (FT) yayımlanan bir haber Pentagon ile ilgili sarsıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Haberde Pentagon'un yalnızca bir yazım hatası ile gizli mesajları Batı Afrika ülkesi Mali'ye sızdırdığı belirtildi.

Uzun süredir tekrarlanan uyarılara rağmen, ABD askeri e-posta adreslerinin son eki olan .MIL'in yanlış yazılması ile Mali'nin 'ML.'si karıştırılıyor. Bu nedenle bilgiler Mali'ye transfer edilmiş oluyor.