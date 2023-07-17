ABD gizli belgeleri sızdı! Türkiye ile ilgili gizli mektup

Financial Times'da (FT) yayımlanan bir haber Pentagon ile ilgili sarsıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Haberde Pentagon'un yalnızca bir yazım hatası ile gizli mesajları Batı Afrika ülkesi Mali'ye sızdırdığı belirtildi.
Uzun süredir tekrarlanan uyarılara rağmen, ABD askeri e-posta adreslerinin son eki olan .MIL'in yanlış yazılması ile Mali'nin 'ML.'si karıştırılıyor. Bu nedenle bilgiler Mali'ye transfer edilmiş oluyor.
DEFALARCA ABD YETKİLİLERİNİ UYARDI
Belgelerin Mali'ye gittiğine dair ilk bilgi Hollandalı bir internet girişimcisi olan Johannes Zuurbier tarafından tanımlandı. Zuurbier, durum hakkında Beyaz Saray yetkilileri de dahil olmak üzere defalarca ABD'li yetkililerle görüştü.
Zuurbier, milyonlarca ABD askeri e-postası, diplomatik belgeler, vergi iadeleri, şifreler, tesislerin haritaları, üs fotoğrafları, deniz teftiş raporları, sözleşmeler, ve üst düzey subayların seyahat bilgileri de dahil olmak üzere son derece hassas bilgilerin harf hatası nedeniyle sızdırıldığını iddia etti.
Ayrıca, elinde 117.000'e yakın yanlış yönlendirilmiş mesaj olduğunu söyledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Zuurbier, "Bir ciddi bir risk ve ABD'nin düşmanları tarafından istismar edilebilir" dedi.
Konunun dikkate alınmamasının nedeni E-posta akışlarının çoğunun istenmeyen postalardan oluşması ve herhangi bir sınıflandırmaya tabi olmaması. Ancak bazıları ciddi anlamda gizli bilgiyi içerebiliyor.
SEYAHAT PLANLAMALARI VARDI
Bu yıl yanlış yönlendirilmiş bir e-posta, ABD ordusu genelkurmay başkanı General James McConville ve heyetinin Mayıs ayında Endonezya'ya yapacağı ziyaret için seyahat planlarını içeriyordu. Hatta McConville ve heyetinin Endonezya'da kaldıklarını otelin oda numarasına kadar yer alan detaylar mevcuttu.