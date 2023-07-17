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    • Dünya
    • 17.07.2023 12:43
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    • 17.07.2023 13:13
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    ABD gizli belgeleri sızdı! Türkiye ile ilgili gizli mektup

    İngiliz Financial Times, Pentagon'un yıllardır yalnızca bir harf hatası yüzünden yüzlerce belgeyi Afrika ülkesi Mali'ye sızdırdığını iddia etti. Sızdırılan belgeler arasında tıbbi veriler, kimlik belgesi bilgileri, gemiler için mürettebat listeleri, üslerdeki personel listeleri gibi birçok kritik bilgi bulunurken, belgeler arasında Türkiye ile ilgili bir mektup da var. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Pentagon ile ilgili skandal bilgi!

    Financial Times'da (FT) yayımlanan bir haber Pentagon ile ilgili sarsıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Haberde Pentagon'un yalnızca bir yazım hatası ile gizli mesajları Batı Afrika ülkesi Mali'ye sızdırdığı belirtildi.

    Uzun süredir tekrarlanan uyarılara rağmen, ABD askeri e-posta adreslerinin son eki olan .MIL'in yanlış yazılması ile Mali'nin 'ML.'si karıştırılıyor. Bu nedenle bilgiler Mali'ye transfer edilmiş oluyor.

    DEFALARCA ABD YETKİLİLERİNİ UYARDI

    Belgelerin Mali'ye gittiğine dair ilk bilgi Hollandalı bir internet girişimcisi olan Johannes Zuurbier tarafından tanımlandı. Zuurbier, durum hakkında Beyaz Saray yetkilileri de dahil olmak üzere defalarca ABD'li yetkililerle görüştü.

    Zuurbier, milyonlarca ABD askeri e-postası, diplomatik belgeler, vergi iadeleri, şifreler, tesislerin haritaları, üs fotoğrafları, deniz teftiş raporları, sözleşmeler, ve üst düzey subayların seyahat bilgileri de dahil olmak üzere son derece hassas bilgilerin harf hatası nedeniyle sızdırıldığını iddia etti.

    Ayrıca, elinde 117.000'e yakın yanlış yönlendirilmiş mesaj olduğunu söyledi.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Zuurbier, "Bir ciddi bir risk ve ABD'nin düşmanları tarafından istismar edilebilir" dedi.

    Konunun dikkate alınmamasının nedeni E-posta akışlarının çoğunun istenmeyen postalardan oluşması ve herhangi bir sınıflandırmaya tabi olmaması. Ancak bazıları ciddi anlamda gizli bilgiyi içerebiliyor.

    SEYAHAT PLANLAMALARI VARDI
    Bu yıl yanlış yönlendirilmiş bir e-posta, ABD ordusu genelkurmay başkanı General James McConville ve heyetinin Mayıs ayında Endonezya'ya yapacağı ziyaret için seyahat planlarını içeriyordu. Hatta McConville ve heyetinin Endonezya'da kaldıklarını otelin oda numarasına kadar yer alan detaylar mevcuttu.

        Ulusal Güvenlik Teşiklatı ve ABD Ordusu Siber Komutanlığı'ndan emekli amiral Mike Rogers, konuya ilişkin olarak "Bu tür bir sürekli erişiminiz var ise yalnızca sınıflandırılmamış bilgilerden bile istihbarat üretebilirsiniz" dedi.

        TÜRKİYE İLE İLGİLİ GİZLİ MEKTUP
        Öte yandan sızdırılan belgelerde Türkiye ile ilgili de bir ayrıntı mevcut. FT, bir FBI ajanının askeri e-postaları iletirken terör örgütü PKK'nın ABD'deki Türk çıkarlarına karşı olası operasyonları hakkında ABD Dışişleri'ne gönderilen acil bir diplomatik mektubun da bulunduğunu ifade etti.

        İletiyi göderen kişinin ayrıca "Yalnızca Resmi Kullanım İçin" olarak işaretlenmiş ve "Kamuya veya Yabancı Hükümetlere Açıklanamaz" ibaresini eklediği belirtildi.

        İran İslam Devrim Muhafızları Birliği'nin ABD'de casusluk yapmak için İranlı öğrencileri ve Telegram mesajlaşma uygulamasını kullanma çabalarına ilişkin "hassas" bir brifing de yer aldı.

            HOLLANDA VE AVURSTURALYA BİLGİLERİ DE MEVCUT
            Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Avusturalya Savunma Bakanlığı ile ilgili bilgilerin de sızmış olduğu ifade edildi.

            Hollanda hakkında bir düzineden fazla e-posta var, bunlar arasında İtalya'da bir mühimmat alımı hakkında yapılan görüşmeler ve ABD'deki Hollandalı Apache helikopter mürettebatı hakkında ayrıntılı bilgi alışverişi yer alıyor.

            Öte yandan Pentagon sözcüsü Yarbay Tim Gorman, Savunma Bakanlığı'nın "Bu sorunun farkında olduğunu ve kontrollü ulusal güvenlik bilgilerinin veya kontrollü sınıflandırılmamış bilgilerin tüm yetkisiz ifşalarını ciddiye aldığını" söyledi.

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            Haberler Dünya ABD gizli belgeleri sızdı! Türkiye ile ilgili gizli mektup
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