ABD'de kan donduran olay! Çim biçme makinesi parkta uyuyan kadının üstünden geçti: Etrafa dağılan ceset parçaları aileyi yasa boğdu

GÜNLER SONRA CESET PARÇALARINI TOPLADILAR

Görevlilerin üstün körü bir şekilde ceset parçalarını parktan alıp götürmesi, ailenin yaşadığı acıyı katlanılamaz hale getirdi. Baba Christopher, günler sonra kızının kemiklerini, kafatasını ve dişlerini parktan topladıklarını söyledi. Yerel basın, bir çocuk annesi 27 yaşındaki kadının üç ya da dört yıldır evsiz olduğunu ve sokaklarda uyuduğunu belirtti. Aile, kızlarının evsiz olmasının söz konusu özensizliğe yol açtığını düşünüyor.