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    • Dünya
    • 16.07.2023 14:08
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    • 16.07.2023 14:08
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    ABD'de kan donduran olay! Çim biçme makinesi parkta uyuyan kadının üstünden geçti: Etrafa dağılan ceset parçaları aileyi yasa boğdu

    ABD'de kan donduran bir olay meydana geldi. Parkı temizleyen görevli, bir traktörün çektiği çim biçme makinesiyle 27 yaşındaki kadını ezdi. Kimliği açıklanmayan işçi, çimenlerdeki ceset parçalarını görünce panik halinde 911'i aradı. Ceset parçalarının her yere dağıldığı olay, aileyi yasa boğdu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Çim biçme makinesı üstünden geçti: Ceset parçaları...

    ABD'nin batı yakasındaki eyaleti California'da yaşayan Christine Chavez, bir evsizdi. 27 yaşındaki kadın, eyalete bağlı Modesto kentindeki Beard Brook Park'ta yaşıyordu.

    YERDE YATAN KADINI ÇİĞNEDİ
    8 Temmuz Cumartesi günü öğleden sonra saatlerinde bir çocuk annesi evsiz Chavez Beard Brook Park'ta uyurken, bir işçi bir traktöre bağlı çim biçme makinesiyle parka geldi. Parkı temizlemek isteyen işçi, dev makinenin bağlı olduğu traktörle harekete geçti. Yeşil çimlerde uyuyan kadını görmeyen işçi, Christine Chavez'i çiğnedi. Kimliği açıklanmayan işçi, ancak çimenlerdeki cesedi gördüğünde panik halinde 911'i aradı. Parka gelen polis ve sağlık ekipleri 27 yaşındaki evsiz kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

    GÜNLER SONRA CESET PARÇALARINI TOPLADILAR
    Görevlilerin üstün körü bir şekilde ceset parçalarını parktan alıp götürmesi, ailenin yaşadığı acıyı katlanılamaz hale getirdi. Baba Christopher, günler sonra kızının kemiklerini, kafatasını ve dişlerini parktan topladıklarını söyledi. Yerel basın, bir çocuk annesi 27 yaşındaki kadının üç ya da dört yıldır evsiz olduğunu ve sokaklarda uyuduğunu belirtti. Aile, kızlarının evsiz olmasının söz konusu özensizliğe yol açtığını düşünüyor.

        SAÇLARINI YIKADI, UYUMAYA GİTTİ
        Parkta barınan diğer evsizler, Beard Brook'taki bir derede saçlarını yıkayan Chavez'in sonrasında parktaki bir tepede uyumaya gittiğini söyledi. Evsizlerin verdiği bilgiye göre, çim biçme makinesi yaklaşık 20 dakika sonra ortaya çıktı.

        Yerel medyaya konuşan kız kardeşi Rosalinda, ablasının ceset parçalarının parkta bırakılmasına öfkeliydi.Christine Chavez'in parçalarının parkın birçok noktasına saçıldığını belirten Rosalinda, Beard Brook'a gittiklerinde gördüklerini 'korkunç' olarak tanımladı.

        Kızları için adalet arayan Chavez ailesi, yanı sıra yerel yönetimden evsizleri koruyan daha güçlü yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

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        Yunan basınından Türkiye itirafı
        Haberler Dünya ABD'de kan donduran olay! Çim biçme makinesi parkta uyuyan kadının üstünden geçti: Etrafa dağılan ceset parçaları aileyi yasa boğdu
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