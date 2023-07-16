ABD'de kan donduran olay! Çim biçme makinesi parkta uyuyan kadının üstünden geçti: Etrafa dağılan ceset parçaları aileyi yasa boğdu

ABD'nin batı yakasındaki eyaleti California'da yaşayan Christine Chavez, bir evsizdi. 27 yaşındaki kadın, eyalete bağlı Modesto kentindeki Beard Brook Park'ta yaşıyordu.
YERDE YATAN KADINI ÇİĞNEDİ
8 Temmuz Cumartesi günü öğleden sonra saatlerinde bir çocuk annesi evsiz Chavez Beard Brook Park'ta uyurken, bir işçi bir traktöre bağlı çim biçme makinesiyle parka geldi. Parkı temizlemek isteyen işçi, dev makinenin bağlı olduğu traktörle harekete geçti. Yeşil çimlerde uyuyan kadını görmeyen işçi, Christine Chavez'i çiğnedi. Kimliği açıklanmayan işçi, ancak çimenlerdeki cesedi gördüğünde panik halinde 911'i aradı. Parka gelen polis ve sağlık ekipleri 27 yaşındaki evsiz kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
GÜNLER SONRA CESET PARÇALARINI TOPLADILAR
Görevlilerin üstün körü bir şekilde ceset parçalarını parktan alıp götürmesi, ailenin yaşadığı acıyı katlanılamaz hale getirdi. Baba Christopher, günler sonra kızının kemiklerini, kafatasını ve dişlerini parktan topladıklarını söyledi. Yerel basın, bir çocuk annesi 27 yaşındaki kadının üç ya da dört yıldır evsiz olduğunu ve sokaklarda uyuduğunu belirtti. Aile, kızlarının evsiz olmasının söz konusu özensizliğe yol açtığını düşünüyor.