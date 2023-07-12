Başkan Erdoğan - Miçotakis görüşmesi Yunan basınında! 60 dakikalık görüşme! O detaya vurgu yaptılar

NATO Liderler Zirvesi'nde hiç kuşkusuz gündemin en önemli ismi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Tüm dünya başkan Erdoğan'ı konuşurken Yunan basınındaki haberler ise oldukça ilgi çekiciydi. Günlerdir Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Başkan Erdoğan ile yapacağı görüşmeyi konuşan Yunan basını görüşmenin içeriği kadar süresine de dikkat çekti.
Kathimerini'nin ilk haberini Başkan Erdoğan ile Miçotakis'in görüşmesi.
Hükümet kaynaklarına göre, görüşmenin olumlu bir havada gerçekleştiğini yazan gazete Başkan Erdoğan'ın tweetini alıntıladı.
in.gr Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin yaklaşık bir buçuk yıl sonra ilk kez gerçekleştiğini belirtti.
GÖRÜŞMENİN SÜRESİNE VURGU YAPTILAR
İki liderin görüşmesinin içeriğinden çok süresini gündemine getiren gazete, yarım saat sürmesi beklenen görüşmenin uzadığı toplamda 1 saat sürdüğünü belirtti.
Bu sürenin görüşmenin önemine de dikkat çektiğini yazan gazete, olumlu bir atmosferin oluştuğunun da altını çizdi.