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    • Dünya
    • 12.07.2023 16:21
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    • 12.07.2023 16:37
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    Başkan Erdoğan - Miçotakis görüşmesi Yunan basınında! 60 dakikalık görüşme! O detaya vurgu yaptılar

    Son dakika haberleri... Vilnius’ta gerçekleşen NATO zirvesinde diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü. Bir saat süren görüşme Yunan basınında geniş yer buldu. Bazı gazeteler ikili arasında en son görüşmenin bir buçuk yıl önce olduğuna dikkat çekerken tek bir nokta vurgulandı.

    takvim.com.tr
    Kritik görüşme Yunan basınında: 60 dakika

    NATO Liderler Zirvesi'nde hiç kuşkusuz gündemin en önemli ismi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Tüm dünya başkan Erdoğan'ı konuşurken Yunan basınındaki haberler ise oldukça ilgi çekiciydi. Günlerdir Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Başkan Erdoğan ile yapacağı görüşmeyi konuşan Yunan basını görüşmenin içeriği kadar süresine de dikkat çekti.

    Kathimerini'nin ilk haberini Başkan Erdoğan ile Miçotakis'in görüşmesi.

    Hükümet kaynaklarına göre, görüşmenin olumlu bir havada gerçekleştiğini yazan gazete Başkan Erdoğan'ın tweetini alıntıladı.

    in.gr Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin yaklaşık bir buçuk yıl sonra ilk kez gerçekleştiğini belirtti.

    GÖRÜŞMENİN SÜRESİNE VURGU YAPTILAR
    İki liderin görüşmesinin içeriğinden çok süresini gündemine getiren gazete, yarım saat sürmesi beklenen görüşmenin uzadığı toplamda 1 saat sürdüğünü belirtti.

    Bu sürenin görüşmenin önemine de dikkat çektiğini yazan gazete, olumlu bir atmosferin oluştuğunun da altını çizdi.

        DAHA SIK TEMAS
        Pentapostagma ise, iki liderin birçok konuda uzlaştığını yazarken, Sonbaharda Selanik'te ortak bakanlar toplantısı yapılacağını belirtti. Her düzeyde daha sık temasların dört gözle beklendiği ifade edildi.

        SELANİK'TE ZİRVE
        Ethnos'un da 'Daha sık ve olumlu temas' vurgusu yaptı. İki lider arasında olumlu atmosferde gerçekleşen görüşmenin sonbaharda Selanik'te gerçekleşecek toplantı ile pekiştirileceği ifade edildi.

        Son aylarda artan olumlu havanın pekiştiğini yazan Protothema, Selanik'te Yunanistan-Türkiye İş Birliği Konseyi Toplantısı yapılacağını belirtti.

            İletişim Başkanlığı Başkan Erdoğan ve Miçotakis arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride yer alan ifadeler şöyle...

            HER İKİ ÜLKENİN YARARINA
            Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Vilnius/Litvanya'da düzenlenen NATO Zirvesi marjında Türkiye ve Yunanistan'ın Dışişleri Bakanlarının da katılımıyla bir araya gelmişlerdir. Görüşme iyi bir atmosferde gerçekleşmiştir. Sayın Erdoğan ve Sayın Miçotakis, son aylarda ikili ilişkilerde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arzetmesinin her iki ülkenin de yararına olduğu hususunda mutabık kalmışlardır.

            SELANİK'TE TOPLANTI
            Bu amaçla iki taraf, önümüzdeki dönemde olumlu ivme üzerine inşa etme ve iki ülke arasında çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabakata varmışlardır. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik'te düzenlenmesi konusunda anlaşmışlardır.

            HER DÜZEYDE DAHA SIK TEMAS
            İki Dışişleri Bakanını süreçlere rehberlik etmek ve ilerleme hakkında rapor vermekle görevlendirmişlerdir. İki lider, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyileşmesini sağlayacak güven ortamının ve koşulların oluşturulması amacıyla her düzeyde daha sık temaslarda bulunulması niyetlerini vurgulamışlardır.

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            Haberler Dünya Başkan Erdoğan - Miçotakis görüşmesi Yunan basınında! 60 dakikalık görüşme! O detaya vurgu yaptılar
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