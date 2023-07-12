Başkan Erdoğan - Miçotakis görüşmesi Yunan basınında! 60 dakikalık görüşme! O detaya vurgu yaptılar

NATO Liderler Zirvesi'nde hiç kuşkusuz gündemin en önemli ismi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Tüm dünya başkan Erdoğan'ı konuşurken Yunan basınındaki haberler ise oldukça ilgi çekiciydi. Günlerdir Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Başkan Erdoğan ile yapacağı görüşmeyi konuşan Yunan basını görüşmenin içeriği kadar süresine de dikkat çekti.