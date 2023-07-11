Son dakika: Beyaz Saray'da gündem Türkiye: Joe Biden F-16'ların satışını Kongre'ye danışacak

Son dakika haberi... Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin AB'ye üye olma isteği İsveç'in NATO üyeliği ile bağlantılı değil. Biden F-16'ların Türkiye'ye satışını Kongre'ye danışarak ilerletmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.

Sullivan açıklamasında ayrıca Ukrayna'nın NATO üyeliği için bir yol haritası çizileceğini ancak zaman için kesin bir takvim verilemeyeceğini belirtti.

Sullivan'ın açıklamasına göre ABD başkanı Joe Biden ve Ukrayna Lideri Zelenski yarın bir araya gelecekler.