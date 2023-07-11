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    • Dünya
    • 11.07.2023 09:33
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    • 11.07.2023 09:33
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    Son dakika: Beyaz Saray'da gündem Türkiye: Joe Biden F-16'ların satışını Kongre'ye danışacak

    Son dakika haberi... Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Biden, F-16'ların Türkiye'ye satışını Kongre'ye danışarak iletmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Biden F-16 satışını Kongre’ye danışacak

    Son dakika haberi... Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin AB'ye üye olma isteği İsveç'in NATO üyeliği ile bağlantılı değil. Biden F-16'ların Türkiye'ye satışını Kongre'ye danışarak ilerletmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.

    Sullivan açıklamasında ayrıca Ukrayna'nın NATO üyeliği için bir yol haritası çizileceğini ancak zaman için kesin bir takvim verilemeyeceğini belirtti.

    Sullivan'ın açıklamasına göre ABD başkanı Joe Biden ve Ukrayna Lideri Zelenski yarın bir araya gelecekler.

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    Haberler Dünya Son dakika: Beyaz Saray'da gündem Türkiye: Joe Biden F-16'ların satışını Kongre'ye danışacak
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