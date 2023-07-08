Ünlü İngiliz medya devi BBC'de skandal bir olay patlak verdi. BBC'de görev alan ünlü bir sunucunun 17 yaşındaki çocuktan para karşılığı müstehcen görüntü aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERE KARŞILIK ON BİNLERCE STERLİN
The Sun'da yer alan habere göre adı açıklanmayan erkek sunucunun, 17 yaşındaki çocuğun müstehcen görüntülerine karşılık on binlerce sterlin ödediği söylendi.
ÇOCUĞUN AİLESİ ŞİKAYETTE BULUNDU
Yaşanan olaylar sonrası 17 yaşındaki çocuğun annesi The Sun'a gazetesine konuştu. Sunucuyu gördüğünde midesinin bulandığını ve çocuğunun hayatını mahvetmekle suçladığını söyleyen anne, 19 Mayıs'ta BBC'ye başvurduğu ve sunucudan nakit göndermeyi bırakması için şirkete yalvardığını belirtti.
17 yaşındaki çocuğun annesi "Bir keresinde tek seferde 5 bin sterlin göndermişti. Para, çocuğumun müstehcen fotoğrafları karşılığındaydı. Sadece birkaç yıl içinde hayalet benzeri bir bağımlıya geçti" dedi.