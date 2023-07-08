



BBC SÖZCÜSÜ MİRROR: ADIMLAR ATACAĞIZ

BBC sözcüsü Mirror mide bulandıran olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.



"Her türlü iddiayı çok ciddiye alıyoruz ve bunlarla proaktif olarak başa çıkmak için süreçlerimiz var. Bunun bir parçası olarak, daha fazla araştırma veya inceleme gerektiren bir bilgi alırsak, bunu yapmak için adımlar atacağız" ifadelerini kullanan BBC sözcüsü Mirror, "Buna, durumu daha fazla ayrıntılandırmak ve anlamak için bizimle iletişime geçenlerle aktif olarak konuşmaya çalışmak da dahildir. Girişimlerimize yanıt alamamamız veya başka bir iletişim alamamamız, işleri ilerletme yeteneğimizi sınırlayabilir, ancak bu, araştırmalarımızın durduğu anlamına gelmez. Herhangi bir noktada gazeteler aracılığıyla da dahil olmak üzere yeni bilgiler gün ışığına çıkarsa veya sağlanırsa, bu, iç süreçlere uygun olarak uygun şekilde hareket edilecektir" dedi.