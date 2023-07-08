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    • Dünya
    • 09.07.2023 01:54
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    • 09.07.2023 02:05
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    BBC'deki pedofili kim? Ünlü bir sunucunun 17 yaşındaki çocuktan para karşılığı müstehcen görüntü aldığı iddiası ortalığı karıştırdı

    İngiliz medya kuruluşu BBC'de çalışan ünlü bir sunucunun 17 yaşındaki çocuktan para karşılığı müstehcen görüntü aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu skandal olaya ilişkin çocuğun ailesi The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, sunucuyu gördüğünde midesinin bulandığını ve çocuğunun hayatını mahvetmekle suçladı. Yaşanan gelişmeler ardından gözler sunuculara çevrilirken, BBC sözcüsü Mirror mide bulandıran olaya ilişkin, "Her türlü iddiayı çok ciddiye alıyoruz ve bunlarla proaktif olarak başa çıkmak için süreçlerimiz var" açıklamasında bulundu. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    BBC’deki pedofili kim?

    Ünlü İngiliz medya devi BBC'de skandal bir olay patlak verdi. BBC'de görev alan ünlü bir sunucunun 17 yaşındaki çocuktan para karşılığı müstehcen görüntü aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.



    MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERE KARŞILIK ON BİNLERCE STERLİN
    The Sun'da yer alan habere göre adı açıklanmayan erkek sunucunun, 17 yaşındaki çocuğun müstehcen görüntülerine karşılık on binlerce sterlin ödediği söylendi.



    ÇOCUĞUN AİLESİ ŞİKAYETTE BULUNDU
    Yaşanan olaylar sonrası 17 yaşındaki çocuğun annesi The Sun'a gazetesine konuştu. Sunucuyu gördüğünde midesinin bulandığını ve çocuğunun hayatını mahvetmekle suçladığını söyleyen anne, 19 Mayıs'ta BBC'ye başvurduğu ve sunucudan nakit göndermeyi bırakması için şirkete yalvardığını belirtti.

    17 yaşındaki çocuğun annesi "Bir keresinde tek seferde 5 bin sterlin göndermişti. Para, çocuğumun müstehcen fotoğrafları karşılığındaydı. Sadece birkaç yıl içinde hayalet benzeri bir bağımlıya geçti" dedi.



        İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR
        Söz konusu skandal olay üzerine BBC'nin önümüzdeki birkaç gün içinde yayına girmesinin planlanmadığını, ancak şirketin iddiaları araştırdığını açıklandı.



        BBC SÖZCÜSÜ MİRROR: ADIMLAR ATACAĞIZ
        BBC sözcüsü Mirror mide bulandıran olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "Her türlü iddiayı çok ciddiye alıyoruz ve bunlarla proaktif olarak başa çıkmak için süreçlerimiz var. Bunun bir parçası olarak, daha fazla araştırma veya inceleme gerektiren bir bilgi alırsak, bunu yapmak için adımlar atacağız" ifadelerini kullanan BBC sözcüsü Mirror, "Buna, durumu daha fazla ayrıntılandırmak ve anlamak için bizimle iletişime geçenlerle aktif olarak konuşmaya çalışmak da dahildir. Girişimlerimize yanıt alamamamız veya başka bir iletişim alamamamız, işleri ilerletme yeteneğimizi sınırlayabilir, ancak bu, araştırmalarımızın durduğu anlamına gelmez. Herhangi bir noktada gazeteler aracılığıyla da dahil olmak üzere yeni bilgiler gün ışığına çıkarsa veya sağlanırsa, bu, iç süreçlere uygun olarak uygun şekilde hareket edilecektir" dedi.



        GÖZLER ERKEK SUNUCULARA ÇEVRİLDİ
        Skandal olay sonrası sosyal medyada BBC'nin tacizciyi, tecavüzcüyü, sapığı koruduğuna dair yorumlar yapılırken, gözler erkek sunuculara çevrildi. Birkaç yüksek profilli BBC sunucusu, söz konusu sunucu olduklarını inkar etmek için sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.



            RYLAN CLARK: O BEN DEĞİLİM
            BBC Radio 2 sunucusu Rylan Clark mide bulandıran iddialara ilişikin sosyal medyadan, "İsimlerimin neden ortalıkta dolaşıp durduğundan emin değilim ama, bu ben değilim bebeğim. Şu anda BBC için İtalya'da bir şov çekiyorum, bu yüzden adımı ağzınızdan çıkarın" ifadelerini kullandı.



            (GÖRSEL: RYLAN CLARK)


            Diğer bir BBC Radio 2 sunucusu Jeremy Vine da iddiaların kendisiyle ilgili olmadığını söyledi. Sosyal medyadan açıklamada bulunan Vine, "Pazartesi günü radyo programıma ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla beklediğimi söylemek için söylüyorum. Haberlerdeki "BBC Sunucusu" her kimse, size daha önce Rylan'ın verdiği mesajın aynısını verdim: kesinlikle ben değilim" dedi.


            (GÖRSEL: JEREMY VINE)



                'Günün Maçı' sunucusu Gary Lineker iddialardan özel olarak bahsetmedi, ancak Cumartesi akşamı daha sonra Twitter'da şunları yazdı: "Nefret edenleri hayal kırıklığına uğratmaktan nefret ediyorum ama bu ben değilim."



                (GÖRSEL: GARY LİNEKER)




                Nicky Campbell ise sunucu olduğunu iddia eden bir gönderi üzerine anonim bir Twitter hesabını polise şikayet ettiğini tweetledi.



                    Daha sonra ise "Bence tavır almak önemli. Sosyal medyada bu insanlardan çok fazla var. Desteğiniz için teşekkürler arkadaşlar" açıklamasında bulundu.



                    (GÖRSEL: NICKY CAMPBELL)



                    (GÖRSEL: KATIE RAZZALL)

                    Öte yandan BBC'nin kültür editörü Katie Razzall, şirketin ailenin şikayetini nasıl soruşturduğu ve adı açıklanmayan sunucunun ciddi bir iddia ortaya atıldıktan sonra yayında kalmasının uygun olup olmadığı da dahil olmak üzere birçok sorunun yanıtsız kaldığını söyledi.

                    BBC'nin açıklaması, ilk soruşturmanın aileden yanıt gelmemesi nedeniyle engellenmiş olabileceğini gösteriyor gibi görünüyor, dedi.

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                    Haberler Dünya BBC'deki pedofili kim? Ünlü bir sunucunun 17 yaşındaki çocuktan para karşılığı müstehcen görüntü aldığı iddiası ortalığı karıştırdı
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