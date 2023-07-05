İşkence zindanlarında Müslüman bir bilim kadını! Afiye Sıddıki'ye ABD mezalimi: Ümmet harekete geçmek için neyi bekliyor?





ABD'NİN İŞKENCE ZİNDANLARINDA MÜSLÜMAN BİR BİLİM KADINI

2010'da New York'ta 86 yıl hapse mahkum edildi. ABD'nin işkence zindanlarında tutulan Sıddıki, hukuksuz bir şekilde Guantanamo'ya kapatıldı.



Afiye Sıddıki'nin ablası Fevziye Sıddıki ise kaybolan üç yeğeni için büyük mücadele verdiklerini ifade etti. Afiye Sıddıki'nin kaçırılırken yanında Ahmet, Meryem ve Süleyman isimli evlatlarının bulunduğunu aktaran Fevziye Sıddıki, "2008 yılında Ahmet'i Afganistan'da bir kampta bulduk. Meryem'i 2011'de teslim ettiler. Süleyman henüz altı aylıktı ve başına ne geldi bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

ABD İŞKENCELERİNİ HUKUKİ ZEMİNE OTURTMAK İÇİN İFTİRA ATTI

Öte yandan ABD hukuksuz bir şekilde kaçırıp hapishaneye attığı Afiye Sıddıki'nin tutukluluğunu meşru bir zemine oturtmak için "Gözaltındayken ABD askerlerini öldürmeye çalıştı" iftirasına sığındı.



Konuya ilişkin Fevziye Sıddıki, "Gördüğü işkencelerden bir deri bir kemik kalan Afiye'nin altı askerin arasından tüfeği alıp ateş ettiğini söylediler ve onu vurdular. Karnından yaralandı ve Allah'a şükürler olsun ki öldüremediler. Elinde ateş ettiğine dair barut izi yok, ateş ettiği iddia edilen silahta parmak izi yok. Şahitlerin ifadeleri birbirini tutmuyor. Avukatları delilleri ortaya koydular. Amerika'nın onu adaletli yargılamayacaktı elbette. Onlar da bu davanın haksız bir dava olduğunu biliyor" dedi.



"KUR'AN OKUMAYI BIRAKSIN DİYE ŞİDDET UYGULANDI"

Hapishanede yaşadıklarıyla ilgili duyduklarının çok acı olduğunu belirten Fevziye Sıddıki, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bazı tanıklar, ona Kur'an okumayı bırakması için şiddet uygulandığını söylüyor. 'Allah'ınız nerede şimdi?' diye alay ederken bir kafeste kilitli ağlarken gördüklerini iddia ediyorlar. Bagram'daki korkunç işkencelere maruz kaldı. Bagram'ın gri hanımı olarak da bilinen 650 numaralı mahkûmun çığlıklarını duyan tanıklar var. Müslümanlar ümmetin bu kızı için birleşmiş olsalardı, Afiye hala hapiste olmazdı. "