İşkence zindanlarında Müslüman bir bilim kadını! Afiye Sıddıki'ye ABD mezalimi: Ümmet harekete geçmek için neyi bekliyor?

HER TÜRLÜ İŞKENCE VE ZULME MARUZ KALDI

ABD istihbaratı, asılsız ve delilsiz olarak onu el-Kaide ilişkisi ile itham ederek üç çocuğu ile birlikte ve Pakistan'dan izin alarak kaçırdı, 2003 Mart'ından bugüne kadar zindanda tutulan Afiye Sıddıki'ye akla gelecek her türlü işkence uygulandı.



New York'ta ilk mahkemeye çıktığında durumu içler acısı idi, yakalandığı sırada göğsünden yaralanmış doğru dürüst tedavi edilmemişti, böbreklerinden biri ve bağırsaklarından bir kısmı alınmıştı, ayakta duramıyordu, otururken de birilerine dayanıyordu, çok zayıf düşmüştü, vücudunda kanamalar görülüyordu.

Sıddıki'nin gördüğü işkencelerden biri şöyle anlatılıyor;



"KUR'AN-I KERİM'İ PARÇALAYIP ÜZERİNDE YÜRÜTMEK İSTEDİLER"

Kur'an-ı Kerim parçalanmış, sayfaları yere serilmiş ve kanları akarken üzerinden yürümesi istenmişti, maksat diğer mahkumlara, onun kanı ile kirlenmiş Kutsal Kitab'ı göstermekti.

Yakaladıklarında enjekte ettikleri bir ilaç ve sonraki işkenceler yüzünden psikolojisi altüst olan Afiye Sıddıki, kaybolan çocuklarının acısını da en derinden yaşıyor.



"PEYGAMBER EFENDİMİZİ RÜYAMDA GÖRÜYORUM"

Bir Ramazan günü telefonda kısıtlı bir süre annesiyle konuşma imkanı bulan Sıddıki şu ifadeleri kullandı;



Peygamberimiz'i (s.a.) sıkça rüyamda görüyorum. Bir keresinde beni Hz. Aişe'ye götürdü, "kızımızı yanına al" buyurdu.