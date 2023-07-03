Tansiyon çok yüksek: Avrupa'nın göbeği alev alev yanıyor!

Fransa Paris'te Nahel M. adlı Afrika kökenli gencin polis kurşunuyla ölümünün ardından başlayan şiddet olayları tavan yaptı. Tam 96 şehirdeki gösterilerde binalar ve araçlar yakıldı.
Protestocular, yanan bir otomobili Paris'in L'Hayles- Roses Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'un evine çarptı. Vincent saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Evime saldırıldı ve ailem suikast girişimine uğradı. Geri adım atmayacağım" ifadesini kullandı. Başkan Jeanbrun ve eşi olay yerinden ayrılırken göstericiler ikiliye havai fişeklerle saldırdı. Saldırıda başkanının karısının kaval kemiğinin kırıldığı açıklandı.
Olayların giderek büyümesiyle zor durumda kalan polislere ek olarak özel kuvvetlerden destek alındı. Gözaltı sayısı 3 bini aştı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olaylar nedeniyle Almanya'ya gerçekleştireceği ziyareti yapamadı.