Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Tansiyon çok yüksek: Avrupa'nın göbeği alev alev yanıyor!

    Fransa’da polis kurşunuyla hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi. Ancak ülkedeki olaylar durmak bilmedi. Her gece şiddet olayları gerçekleşti. Gözaltı sayısı 3 bini geçti.

    Tansiyon çok yüksek

    Fransa Paris'te Nahel M. adlı Afrika kökenli gencin polis kurşunuyla ölümünün ardından başlayan şiddet olayları tavan yaptı. Tam 96 şehirdeki gösterilerde binalar ve araçlar yakıldı.



    Protestocular, yanan bir otomobili Paris'in L'Hayles- Roses Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'un evine çarptı. Vincent saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Evime saldırıldı ve ailem suikast girişimine uğradı. Geri adım atmayacağım" ifadesini kullandı. Başkan Jeanbrun ve eşi olay yerinden ayrılırken göstericiler ikiliye havai fişeklerle saldırdı. Saldırıda başkanının karısının kaval kemiğinin kırıldığı açıklandı.



    Bu arada ünlü markalara ait birçok mağaza da yağmalandı. Fransa'nın en ünlü caddesi Şanzelize bile boşaltıldı. Birçok şehirde gece sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı.

    Olayların giderek büyümesiyle zor durumda kalan polislere ek olarak özel kuvvetlerden destek alındı. Gözaltı sayısı 3 bini aştı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olaylar nedeniyle Almanya'ya gerçekleştireceği ziyareti yapamadı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Gözler kritik Kabine’de! İşte toplantının gündemi
    Haberler Dünya Tansiyon çok yüksek: Avrupa'nın göbeği alev alev yanıyor!
        loading
        SON DAKİKA