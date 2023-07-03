BM, İsrail'in Cenin'de düzenlenen kanlı saldırısını kınamaktan kaçındı!

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, İsrail'in Cenin baskınına ilişkin soruları yanıtladı. İnsansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıları BM'nin kınayıp kınamayacağının sorulması üzerine Haq, "Yoğun nüfusun bulunduğu bölgelere silahlı saldırı düzenlenmesi kabul edilemez. Bunu birçok kez dile getirdik." ifadesini kullandı.
"Tüm yerleşim bölgelerine yönelik saldırıların durmasını istiyoruz." diyen Haq, ısrarlı sorulara rağmen İHA saldırılarını kınamaktan kaçındı.
Haq, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi gerektiğine dikkati çekerek, "İsrail'in güvenlik operasyonları gerçekleştirme hakkı bulunuyor ancak bunu sivil kayba neden olmadan ve sivil altyapılara zarar vermeden gerçekleştirmeli." şeklinde konuştu.
Filistin halkının kendini koruma hakkı bulunup bulunmadığının sorulması üzerine ise Haq, "Tüm halkların kendini koruma hakkı bulunuyor. Biz sadece sahada gerginliğin düşürülmesini istiyoruz." dedi.