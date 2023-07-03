BM, İsrail'in Cenin'de düzenlenen kanlı saldırısını kınamaktan kaçındı!

Wennesland, 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirterek, "İsrail'in askeri operasyonu aylardır artan gerginliğin ardından geliyor ve işgal altındaki Batı Şeria'da durumun ne kadar değişken, öngörülemez olduğunu bize tekrar hatırlatıyor. Herkesin sivil halkı koruma yükümlülüğü var." ifadesini kullandı.