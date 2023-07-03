Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius LGBT terörüne destek! Paçavrayı göndere çekti

Küresel sapkınlık projesi LGBT terörü Batı tarafından pompalanmaya devam ediyor.
Siysetçisinden sanatçısına ünlü markalara ve dijital mecralara kadar bir çok şahıs ve kuruluş sözde 'onur haftası' adı altında aile yapısına dinamit döşeyen bu sapkınlığı övüyor.Türkiye'de CHP ve HDP'nin öncülük ettiği sapkınlık projesi küresel çapta ABD ve Avrupa tarafından dayatılmaya çalışılıyor.
ALMANYA SAVUNMA BAKANI'NDAN SKANDAL
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius büyük bir rezlliğe imza attı. Boris Pistorius, LGBT paçavrasını göndere çekti.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Pistorius'a bir Alman askerinin de eşlik ettiği görüldü.
EŞCİNSELLERDEN ÖZÜR DİLEMİŞLERDİ
Almanya meclisi 2021 yılında eşcinsel askerlerin haklarını korumak için hazırlanan yasayı onaylamıştı!
"Yıllarca süren ayrımcılıktan dolayı" özür dileyen dönemin Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, yeni yasanın Almanya'nın artık sorumluluk aldığının bir işareti olduğunu söylemişti.
ABD'DEN BENZER SKANDAL
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) resmi sosyal medya hesabından LGBT'li bir binbaşının fotoğrafı paylaşıldı.