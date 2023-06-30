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    • Dünya
    • 30.06.2023 16:53
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    • 30.06.2023 16:56
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    Son dakika: İslam İşbirliği Teşkilatı, Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayını ele almak üzere olağanüstü toplantı gerçekleştirecek

    Son dakika haberi... İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç’in başkenti Stockholm’de 28 Haziran 2023 tarihinde Kur’an-ı Kerim’in yakılması olayını ele almak üzere 2 Temmuz tarihinde Cidde’de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

    AJANSLAR
    İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İİT, İsveç'in başkenti Stockholm'de 28 Haziran 2023 tarihinde Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayını ele almak üzere 2 Temmuz tarihinde Cidde'de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

    Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Gambiya, Pakistan, Moritanya ve Kamerun'un yer aldığı İİT İcra Komitesi üyesi ülkelerin yanı sıra tüm İİT üyesi ülkelerin Daimi Temsilcilerinin katılabileceği Olağanüstü Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısı İİT Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan'ın talebi üzerine gerçekleştirilecek.

    Toplantıda bu eylemlere karşı alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı ortak tavrın ortaya konması amaçlanıyor.

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    Haberler Dünya Son dakika: İslam İşbirliği Teşkilatı, Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayını ele almak üzere olağanüstü toplantı gerçekleştirecek
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