Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil öldü

Suriye Sivil Savunma Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısındaki pazarları, çiftlikleri ve yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarının sivillerin istikrarını tehdit ettiği belirtilerek saldırıların barış yanlısı siviller arasında terörü yaymayı ve yaşamlarını engellemeyi amaçlayan sistematik bir politika olduğu belirtildi.