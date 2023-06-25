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    • Dünya
    • 25.06.2023 14:10
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    • 25.06.2023 14:14
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    Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil öldü

    Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 9 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil yaralandı. Suriye Sivil Savunma Vakfı tarafından yapılan açıklamada, uluslararası topluma saldırıların sonlandırılması ve faillerden hesap sorulması için çağrıda bulunuldu.

    takvim.com.tr
    Rusya sebze pazarını hedef aldı: 9 ölü

    Rusya'da kaosun etkileri sürerken Rus savaş uçakları Suriye'de saldırılarına devam ediyor.

    PAZARI VURDULAR!
    Suriye'nin İdlib Valiliğine bağlı Cisr el-Şuğur'da bugün Rus savaş uçaklarının bir sebze pazarını bombalaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 30 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

    Suriye Sivil Savunma Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısındaki pazarları, çiftlikleri ve yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarının sivillerin istikrarını tehdit ettiği belirtilerek saldırıların barış yanlısı siviller arasında terörü yaymayı ve yaşamlarını engellemeyi amaçlayan sistematik bir politika olduğu belirtildi.

    Açıklamada, uluslararası topluma saldırıların sonlandırılması ve faillerden hesap sorulması için çağrıda bulunuldu.

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    Haberler Dünya Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil öldü
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