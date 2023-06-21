ABD Büyükelçisi Flake: Türkiye dışında başka hiçbir ülke bu ihtilafı kontrol altına alamazdı

ABD'nin 247'nci Bağımsızlık Günü, ABD Ankara Büyükelçiliği Konutu'nda düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Resepsiyona ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ve eşi Sefire Cheryl Flake, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, diplomatlar ve misyon şefleri ile çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Flake ve eşi Sefire Cheryl Flake davetlileri girişte karşıladığı resepsiyonda Türkiye ve ABD'nin milli marşları okundu. Büyükelçi Flake, burada yaptığı konuşmada, "Biz nasıl Amerika'nın demokrasi geleneğini el üstünde tutuyorsak, Türkiye'de demokrasi geleneğini el üstünde tutuyor. Bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılı olması dolayısıyla önemli bir kilometre taşı. Cumhuriyetin 100 yılı övgüye değer bir başarıdır ve bu Türk halkının demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığıyla mümkün olmuştur.
"TÜRK VATANDAŞI ÜLKESİNİN DEMOKRASİ GELENEĞİYLE ÖVÜNMELİ"
Türkiye'de seçimlere katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması, küresel ölçekte diğer ülkelere örnek oluşturmaktadır ve bu oranın ABD seçimlerinde gördüğümüz ortalama katılımın çok ötesine geçtiğini de sözlerime eklemeliyim. Mitinglere olan muazzam katılımı da hayranlıkla karşılıyorum. Eski bir siyasetçi olarak geniş kalabalıklara duyduğum hayranlık kıskançlık sınırlarını zorluyor. Hatta sırf bugün buradaki kalabalık daha büyük görünsün diye kendi ailemi bile buraya getirdim. Söylemek istediğim şu ki, her Türk vatandaşı ülkesinin demokrasi geleneğiyle övünmelidir" diye konuştu.