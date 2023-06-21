ABD Büyükelçisi Flake: Türkiye dışında başka hiçbir ülke bu ihtilafı kontrol altına alamazdı





"BU YIL 1,8 MİLYONDAN FAZLA AMERİKALININ TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR"

Geçtiğimiz yıl bir milyon Amerikalının Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyleyen Büyükelçi Flake, "Buna, James Bond'a özenip Kapalıçarşı'nın çatısında koşan o gözü pek turist de dahil. Bana söylenene göre yetkililer hala şüphelinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Bu yıl 1.8 milyondan fazla Amerikalının Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Ailemle beraber Türk turizm sektörüne destek olmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Her seferinde Flake ailesinin ayrı bir ferdi Türkiye'yi ziyarete geliyor. Önümüzdeki yüzyılda da ülkelerimiz arasında devam edecek olan ortaklık beni heyecanlandırıyor. Türkiye, ilk yerli elektrikli otomobiliyle geleceğe güvenle ilerliyor.



"BU YILIN SONLARINDA İLK TÜRK ASTRONOTUNUN...

"Nisan ayında Türkiye'nin ilk yerli gözetleme uydusu, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX'e ait bir roketle uzaya fırlatıldı. Bu yılın sonlarında ilk Türk astronotunun ABD'li Axiom Space iş birliğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na seyahat etmesi bekleniyor. Dolayısıyla 'Gökyüzü sınır tanımaz' sözü artık doğru değil. İş birliğimiz ve ortaklığımız kelimenin tam anlamıyla göğün ötesine, uzaya doğru yol alıyor. Amerika Birleşik Devletleri, geride bıraktığımız 100 yıl boyunca Türkiye'yle kurduğu ortaklıktan büyük mutluluk duyuyor. Bu ortaklığı daha uzun yıllar sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Türkiye'nin yüzüncü yılı kutlu olsun. Bağımsızlık Günün kutlu olsun Amerika" dedi.

"EKONOMİ TİCARET BAĞLARIMIZI DAHA DA İLERLETMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Programda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay ise, şunları söyledi: "Geçen sene yeni rekorlar kırarak 30 milyar doları aşan ticaret hacmimiz, bizi 100 milyar dolarlık ticaret hedeflerimize bir adım daha yaklaştırdı. Karşılıklı yatırımlar da artıyor. Şu anda 2 binden fazla ABD şirketi var ve bunun karşılığında 14.3 milyar dolarlık bir yatırım değeri var. Türk şirketleri ABD'ye 9.7 milyar dolar yatırım yaptı. Geçen yıl da bir önceki yıla göre önemli bir artışla 1 milyondan fazla ABD'li turistimizi ağırladık. Ekonomi ticaret bağlarımızı daha da ilerletmeyi dört gözle bekliyoruz. Ayrıca, yakın çevremizden Afrika'ya, enerji ve gıda güvenliğinden terörle mücadeleye kadar pek çok bölgesel ve küresel konuda çıkarlarımız ve hedeflerimiz örtüşüyor. Gelecekteki konsantrasyonumuzda yeşil dönüşüm ve dijitalleşme üzerine çok katmanlı fırsatları ortaya çıkaracağız.

"İLİŞKİLERİMİZİ BÜYÜTMEYE VE GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Önümüzdeki dönemde de ilişkilerimizin büyümeye güçlenmeye ve çeşitlenmeye devam edeceğinden hiç şüphem yok. Büyükelçi Flake'yi ve Amerikan halkını bu önemli vesileyle kişisel olarak en içten tebriklerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kişisel dostluğumuzu geliştirmek için Jeff ile tenis oynamayı dört gözle bekliyorum."