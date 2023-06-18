Son dakika: Brüksel'deki NATO toplantısı Yunan basınında! Skandal sözler: NATO zirvesinde yeni Türk şantajı

Aynı haberde Ankara'nın bu tavrının 11 ve 12 Temmuz'daki Vilnius Zirvesi'ne kadar değişmesinin beklenmediğinin de altı çizildi.

Bir başka Yunan gazetesi Kathimerini 'NATO zirvesi Türkiye yüzünden sonuçsuz kaldı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

CNN Yunanistan gibi Türkiye'yi hedef alan gazete haberinde şu ifadeye yer verdi;