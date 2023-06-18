ABD ve Çin arasında 5 yıldan sonra bir ilk! Balon krizi nedeniyle ertelenen ziyaret gerçekleşti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin ziyaretinden memnun olduklarını belirtirken, bu ziyaretin geçtiğimiz sene kasım ayında Endonezya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi'nin ABD-Çin siyasi ilişkilerini düzeltmek adına yaptığı anlaşmanın ilk adımı olduğunu ifade etti.

ABD'DEN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ve Qin arasındaki görüşmenin samimi, somut ve yapıcı bir havada geçtiğini belirterek, "Bakan, yanlış anlaşılma ve yanlış hesaplama riskini azaltmak için diplomasinin ve tüm konularda açık iletişim kanallarını sürdürmenin önemini vurguladı" dedi.