ABD ve Çin arasında 5 yıldan sonra bir ilk! Balon krizi nedeniyle ertelenen ziyaret gerçekleşti

ABD'den 5 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde Çin'e ilk ziyaret gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın resmi ziyaret kapsamında Çin'in başkenti Pekin'e geldi. İki günlük ziyaret kapsamında temaslarına başlayan Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ile bir araya geldi. Blinken'ın daha sonra Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ile görüşmesi bekleniyor. Blinken'ın yarın ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşme yapması öngörülüyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin ziyaretinden memnun olduklarını belirtirken, bu ziyaretin geçtiğimiz sene kasım ayında Endonezya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi'nin ABD-Çin siyasi ilişkilerini düzeltmek adına yaptığı anlaşmanın ilk adımı olduğunu ifade etti.
ABD'DEN AÇIKLAMA
Görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ve Qin arasındaki görüşmenin samimi, somut ve yapıcı bir havada geçtiğini belirterek, "Bakan, yanlış anlaşılma ve yanlış hesaplama riskini azaltmak için diplomasinin ve tüm konularda açık iletişim kanallarını sürdürmenin önemini vurguladı" dedi.
Bakan Blinken'ın görüşmede ABD ve Çin arasında ortak ulusötesi konularda işbirliğini ve endişe verici bir dizi konuyu gündeme getirdiğini ifade eden Matthew, "Bakan, ABD'nin her zaman Amerikan halkının çıkarlarını ve değerlerini savunacağını, müttefikleri ve ortaklarıyla özgür, açık ve uluslararası kurallara dayalı düzeni koruyan bir dünya vizyonumuzu ilerletmek için çalışacağını açıkça belirtti" dedi.
BLİNKEN, QİN'İ ABD'YE DAVET ETTİ
Blinken ve Qin'in görüşmede ABD ve Çin halkları arasındaki alışverişi kolaylaştırmanın önemine dikkat çektiğini belirten Matthew, Blinken'ın Qin'i görüşmelere devam etmek üzere ABD'nin başkenti Washington'a ziyaret ettiğini açıklayarak, Qin'in söz konusu daveti kabul ettiğini aktardı.