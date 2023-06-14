KKTC'den Başkan Erdoğan'ın sözlerine yorum: Rumlara şamar niteliğinde

KKTC'nin ortaya koyduğu egemen ve eşit uluslararası statüye sahip 2 devletli çözümden asla geri adım atmayacaklarına dikkati çeken Ertuğruloğlu, "Salt bir Rum devletinin adına 'Kıbrıs Cumhuriyeti' diyorlar. Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu devlet KKTC'dir. Türk halkı, adına 'Kıbrıs Cumhuriyeti' denilen Rum devletinin bir toplumu değildir. Bunları iyice anlamadan ortaya atılan iddia ve fikirlerin bir anlamı yoktur." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, GKRY'nin 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti ile hiçbir alakasının olmadığını belirterek, Kıbrıs'ın bir ada adı olduğunu ve burada 2 devletin varlığından söz edilebileceğini kaydetti.