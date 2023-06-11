Yunan lobisi bastırıyor, Türk düşmanları nefret kusuyor! ABD'li Senatör Chuck Schumer'den skandal ifadeler

Yunan gazetesi Kathimerini'ye verdiği röportajında Türkiye nefretini kusan ABD'li Senatör Chuck Schumer, Türkiye'yi "saldırgan" olmakla suçladı.
"ABD HER ŞEYİ YAPMALI"
Türkiye karşıtlığı ve Yunan lobilerine yakınlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'in ardından ABD'li Senatör Chuck Schumer de Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı.
Yunan gazetesi Kathimerini'ye konuşan Schumer, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki sözde saldırganlığına karşı ABD'nin mümkün olan her şeyi yapması gerektiğini savundu.
"TÜRKİYE BÜYÜK BİR TEHDİT"
Kathimerini'nin ifadelerine göre Schumer, "Türkiye küresel istikrar için büyük bir tehdit. ABD'nin küresel kurallara ve uluslararası düzene saygı duyması hususunda Türkiye'ye güvenmesi gerektiği fikri, yalnızca tehlikeli bur durum değil. Bunun yanı sıra bizim ve müttefiklerimizin de güvenliğini tehlikeye atıyor" dedi.