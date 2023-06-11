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    • Dünya
    • 11.06.2023 13:46
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    • 11.06.2023 13:46
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    Yunan lobisi bastırıyor, Türk düşmanları nefret kusuyor! ABD'li Senatör Chuck Schumer'den skandal ifadeler

    Türkiye'nin ABD'den alacağı F-16'ların satışını engel olmak isteyen Yunanistan, Kongre'de bulunan kendisine yakın senatörleri konuşturmaya devam ediyor. Türkiye karşıtı söylemleriyle tanınan Bob Menendez'in ardından ABD'li Senatör Chuck Schumer de nefretini kustu. Türkiye'yi büyük bir tehdit olarak gösteren Senatör, ABD ve uluslararası toplumu ülkemize yönelik harekete geçmeye çağırdı.

    takvim.com.tr
    Yunan lobisi bastırıyor, Türk düşmanları nefret kusuyor!

    Yunan gazetesi Kathimerini'ye verdiği röportajında Türkiye nefretini kusan ABD'li Senatör Chuck Schumer, Türkiye'yi "saldırgan" olmakla suçladı.

    "ABD HER ŞEYİ YAPMALI"
    Türkiye karşıtlığı ve Yunan lobilerine yakınlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'in ardından ABD'li Senatör Chuck Schumer de Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı.

    Yunan gazetesi Kathimerini'ye konuşan Schumer, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki sözde saldırganlığına karşı ABD'nin mümkün olan her şeyi yapması gerektiğini savundu.

    "TÜRKİYE BÜYÜK BİR TEHDİT"
    Kathimerini'nin ifadelerine göre Schumer, "Türkiye küresel istikrar için büyük bir tehdit. ABD'nin küresel kurallara ve uluslararası düzene saygı duyması hususunda Türkiye'ye güvenmesi gerektiği fikri, yalnızca tehlikeli bur durum değil. Bunun yanı sıra bizim ve müttefiklerimizin de güvenliğini tehlikeye atıyor" dedi.

        HEDEF F-16 SATIŞINI DURDURMAK
        Türkiye'nin işleyebileceği 'herhangi bir suçtan dolayı' ABD ve uluslararası toplumun diplomatik adımlar atması gerektiğini ifade eden Schumer F-16 satışına da değindi.

        Senatör, "F-16 satışının sonuçlarını ve bunun ABD ile müttefiklerimizin çıkarlarına uygun olup olmadığını değerlendirmek sonuç olarak ABD Kongresi'nin işi" dedi.

        ABD'nin F-16 konusunda Türkiye'ye yeşil ışık yakmasına rağmen Schumer gibi ABD'li senatör Bob Menendez de sürekli olarak benzer açıklamalarda bulunuyor.
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            Haberler Dünya Yunan lobisi bastırıyor, Türk düşmanları nefret kusuyor! ABD'li Senatör Chuck Schumer'den skandal ifadeler
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