Eski İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon gözaltına alındı

İskoçya'da 2014 yılından bu yılın şubat ayına kadar Bölgesel Başbakanlık görevini yürüten Nicola Sturgeon, İskoçya Ulusal Partisinin (SNP) finansmanı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İskoçya polisi, Sturgeon'un ismini vermeden 52 yaşında bir kadının SNP'nin finansmanı soruşturması kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.
Sturgeon'un sözcüsü, ulusal medyaya yaptığı açıklamada eski Başbakan'ın polis sorgusunda olduğunu doğruladı.
Branchform Operasyonu adı verilen soruşturma kapsamında Sturgeon'un gözaltına alındığını kaydeden sözcü, "Nicola, sürekli olarak ihtiyaç halinde soruşturmaya yardım edeceğini söylemişti." dedi.
İskoçya polisi, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, hazırlanacak raporun Adalet Bakanlığının ilgili kurumlarına gönderileceğini aktardı.
7 SAATLİK SORGUNUN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI
Polisten yapılan açıklamada SNP'nin finansmanı soruşturmasında gözaltına alınan Sturgeon'un daha fazla soruşturma yapılıncaya kadar herhangi bir suçlama olmaksızın serbest bırakıldığı belirtildi.
Açıklamada, Sturgeon'ın sabah 10.09'da gözaltına alındığı ve sorgusunun ardından 17.24'te serbest bırakıldığı bilgisi de paylaşıldı.
Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan Sturgeon, yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirterek, "Hiç şüpheye yer olmayacak şekilde gerçekten masum olduğumu ve bir yanlışım olmadığını biliyorum." ifadesini kullandı.