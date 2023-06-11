Eski İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon gözaltına alındı





Sturgeon, "Devam eden bu soruşturmanın insanlar için ne kadar zor olduğunu biliyorum ve pek çok kişinin bana inanmaya devam etmesinden, SNP ile ülkeye zarar verecek hiçbir şey yapmayacağımı takdir etmesinden dolayı da minnettarım." dedi.

Sturgeon, "Sadece masumiyet karinesi gereğince değil, hiç şüpheye bırakmayacak şekilde biliyorum ki herhangi bir suç işlemedim." ifadesini kullanarak, milletvekili olduğu Glasgow Southside'ı temsil için iki gün içinde meclis çalışmalarına döneceğini de kaydetti.