Zombi filmlerini aratmıyor! ABD’de uyuşturucu krizi korkunç boyutlara ulaştı!

ABD, ülke genelinde son yılların en büyük uyuşturucu krizi ile karşı karşıya kalmış durumda. Son yıllarda bir virüs gibi yayılan uyuşturucu salgını, ülkenin birçok kentini ele geçirdi. Ülkenin yalnızca yoksul kesimi değil en zengin ve göz önünde olan bölgelerinin arka sokaklarında dahi uyuşturucu ticareti yapılıyor.