Zombi filmlerini aratmıyor! ABD’de uyuşturucu krizi korkunç boyutlara ulaştı!

ABD, ülke genelinde son yılların en büyük uyuşturucu krizi ile karşı karşıya kalmış durumda. Son yıllarda bir virüs gibi yayılan uyuşturucu salgını, ülkenin birçok kentini ele geçirdi. Ülkenin yalnızca yoksul kesimi değil en zengin ve göz önünde olan bölgelerinin arka sokaklarında dahi uyuşturucu ticareti yapılıyor.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Uyuşturucu kullanımının giderek yaygınlaştığı ülkede sokaklardaki bağımlıların geldiği son durum sosyal devletten yoksun sistemin yarattığı tabloyu da ortaya koydu.
Özellikle metropol yaşamının ağırlıkta olduğu New York, Philadelphia ve California eyaletlerinde fentanil ve metamfetamin kullanımındaki artış korkunç boyutlara ulaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.