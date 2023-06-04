Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Başkan Erdoğan'ı kutladı: "Yeni bir refah ve zenginlik dönemi başlıyor"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından, törende Erdoğan'ı kutladığı anın fotoğrafını paylaşarak, "Bu yeni dönemde, Türkiye için şüphesiz bir kalkınma ve refah dönemi olacak, kardeşimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en iyi dileklerimi ve başarı temennilerimi sunuyorum. Hükümetlerimizin ikili ilişkileri kardeşlik ve işbirliği yolunda devam edecek." ifadesini kullandı.

Tören boyunca sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Maduro, Türk ve yabancı konuklarla selamlaştı.

Venezuela'nın dünya haklarının dostluğuna, dayanışmasına ve desteğine sahip olduğunu vurgulayan Maduro, "Direniş, onur ve cesaret örneği bir vatan olan Bolivar'ın oğulları ve kızlarıyız. Yaşasın barış diplomasimiz." dedi.

Maduro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenin harika olduğunu belirterek, "Mevkidaşım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama seremonisi olağanüstü ve etkileyici oldu. Tüm Türk halkına selam olsun. Yeni bir refah ve zenginlik dönemi başlıyor. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin kucaklamasını kabul edin." değerlendirmesinde bulundu.

Misafirperverlik için Türkiye'ye teşekkür eden Maduro, "Türkiye'yi takdirler karşılıyorum, kardeş halklar arasında dayanışma ve işbirliği içinde, ortak bir rotada birleşmiş durumdayız, haklarımızın ortak refahı için aynı yolda ilerleyelim." şeklinde konuştu.