NASA tarihinde ilk kez halka açık UFO toplantısı!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yaklaşık yedi aydır yürüttüğü Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) ve Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP) ile ilgili ilk kez halka açık basın toplantısı düzenledi.
NASA, UFO'LARIN VARLIĞINI KABUL ETTİ I VİDEO İZLE
Dört saatten fazla süren toplantıda, NASA tarafından Haziran 2022'de araştırmalara başlayan ve gökyüzünde, su altında veya uzayda tanımlanamayan nesneleri veya olayları kapsayan yeni bir terim olan UAP'ler ile ilgili verileri inceleyen eski bir astronot olan Scott Kelly'nin liderliğindeki 16 kişilik özel ekip, "uçak veya doğal afet olmayan hava olayları" başlıklı araştırmalar ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.
Toplantıda, ABD Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene İHA tarafından kaydedilen ve binaların üzerinde hızla hareket eden metalik bir küreyi gösteren bir görüntü paylaşılarak, nesnenin henüz ne olduğunun tespit edilemediği belirtildi.
Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) Yöneticisi Sean Kirkpatrick, söz konusu metal objelerin tüm dünyada görüldüğünü aktararak, "Bunların çok ilginç manevralar yaptığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. Kirkpatrick, söz konusu nesnelerin havadaki varlık güvenliğine görünür bir tehdit oluşturmadığını belirterek, ancak daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu açıkladı.