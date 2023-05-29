Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 29.05.2023 14:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.05.2023 14:15
    ABONE OL

    Brezilya'nın sol partisi Başkan Erdoğan'ın zaferini sosyal medyadan duyurdu: "Emperyalizmin yenilgisi"

    Türkiye'de sözde solcular seçim kazanmak için ABD ve AB'ye kul köle olurken Brezilya'nın sol görüşlü İşçi Davası Partisi Başkan Erdoğan'ın seçim zaferini "Erdoğan emperyalizmi yenerek Türkiye'de seçimleri kazandı." ifadeleriyle duyurdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’ın kazanması emperyalizmin yenilgisi

    Brezilya'da aşırı sol görüşlü İşçi Davası Partisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı için "Erdoğan emperyalizmi yenerek Türkiye'de seçimleri kazandı." ifadesini kullandı.

    EMPERYALİZM YİNE YENİLDİ
    Partinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi için, "Emperyalizm yine yenildi. Erdoğan'a karşı yürütülen devasa bir darbe kampanyasının ortasında, Türkiye'de mevcut Cumhurbaşkanı yeniden seçildi." değerlendirmesi yapıldı.

    NATO karşıtı tutumunu yineleyen İşçi Davası Partisi, açıklamasında, Erdoğan'ın emperyalizmi yenerek Türkiye'de seçimleri kazandığı vurgulandı.

    Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin bölgedeki önemine işaret edilen açıklamada, "Emperyalizm, Orta Doğu'nun kontrolünü kaybediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        CHP’li küskünler yeni parti mi kuracak?
        Haberler Dünya Brezilya'nın sol partisi Başkan Erdoğan'ın zaferini sosyal medyadan duyurdu: "Emperyalizmin yenilgisi"
            loading
            SON DAKİKA