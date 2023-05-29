Brezilya'nın sol partisi Başkan Erdoğan'ın zaferini sosyal medyadan duyurdu: "Emperyalizmin yenilgisi"

Brezilya'da aşırı sol görüşlü İşçi Davası Partisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı için "Erdoğan emperyalizmi yenerek Türkiye'de seçimleri kazandı." ifadesini kullandı.

EMPERYALİZM YİNE YENİLDİ

Partinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi için, "Emperyalizm yine yenildi. Erdoğan'a karşı yürütülen devasa bir darbe kampanyasının ortasında, Türkiye'de mevcut Cumhurbaşkanı yeniden seçildi." değerlendirmesi yapıldı.