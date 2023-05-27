Güçlü Türkiye rahatsız etti! Fransa’dan çaresizlik itirafı: Erdoğan’a karşı Latin gücü kurmalıyız

Türkiye son yıllarda dış siyasi arenada bağımsız bir politika izlerken, yerli ve milli teknoloji hamleleriyle kendinden söz ettirecek güçlü bir konuma kavuştu. Attığı teknoloji adımlarıyla dünya çapında parmakla gösterilen Türkiye, tam bağımsız siyaset anlayışından da geri adım atmıyor.
"FRANSA TÜRKİYE'YE KARŞI GÜÇSÜZ DURUMDA"
Fransız gazeteci Laurent Artur du Plessis, çıktığı canlı yayında Türkiye'ye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Plessis, çıkar ilişkileri içinde danışıklı dövüşte bulunan Batılı ülkelere, hamleleriyle meydan okuyan bir Türkiye'den rahatsız olduğunun altını çizdi.