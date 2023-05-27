Güçlü Türkiye rahatsız etti! Fransa’dan çaresizlik itirafı: Erdoğan’a karşı Latin gücü kurmalıyız





FRANSA'NIN GÜNDEMİ: TÜRKİYE

Askeri gücü itibariyle dünya ülkeleri arasında en üst sıralarda yer alan Türkiye, dIş politikada bağımsız bir güç olarak sık sık kendinden söz ettiriyor. Bu anlamda Fransız kanalında da Türkiye hakkında dikkat çeken sözler kullanıldı.