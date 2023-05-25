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    • Dünya
    • 25.05.2023 11:22
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    • 25.05.2023 11:22
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    Süveyş Kanalı'nda gemi karaya oturdu

    Deniz trafiğini ve kanalları gözlemleyen Leth Agencies'e göre, Xin Hai Tong 23 adlı gemi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu. Geminin yüzdürülme çalışmaların başarıyla sonuçlandırıldı. Deniz trafiğinin kısa bir süre içerisinde yeniden normale döneceği belirtildi.

    AJANSLAR
    Süveyş Kanalı’nda gemi karaya oturdu

    Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir geminin karaya oturduğu bildirildi.

    YENİDEN YÜZDÜRÜLDÜ!
    Mısır merkezli "Kahire el-İhbariyye" televizyon kanalına bağlanarak, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, "Suudi Arabistan'dan gelen ve teknik bir arızadan dolayı karaya oturan yük gemisinin yeniden yüzdürülme çalışmaları başarıyla sonuçlandı." dedi.

    Rabi, yük gemisinin kurtarılmasının ardından deniz trafiğinin kısa bir süre içerisinde yeniden normale döneceğini söyledi.

    Yük gemisinin karaya oturmasının teknik bir arızadan kaynaklandığını belirten Rabi, geminin bakımlarının yapılacağını kaydetti.

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