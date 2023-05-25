Süveyş Kanalı’nda gemi karaya oturdu

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir geminin karaya oturduğu bildirildi.

YENİDEN YÜZDÜRÜLDÜ!

Mısır merkezli "Kahire el-İhbariyye" televizyon kanalına bağlanarak, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, "Suudi Arabistan'dan gelen ve teknik bir arızadan dolayı karaya oturan yük gemisinin yeniden yüzdürülme çalışmaları başarıyla sonuçlandı." dedi.