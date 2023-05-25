Sömürgeci İngilizler tedirgin! BBC: Erdoğan kazanırsa Afrika’yı kaybederiz

Türkiye'de halk, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.
İkinci tura Başkan Recep Tayyip Erdoğan önde giriyor. Erdoğan'ın rakibi ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
İngiltere merkezli BBC, "Türkiye'deki seçim, Afrika'da neden yakından takip ediliyor?" başlıklı bir haber yayınladı.
Türkiye'nin Afrika'daki etkisinin son 20 yılda büyük ölçüde arttığı, pazar günkü cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini kim kazanırsa kazansın, kıta ile ilişkileri bir sonraki adımda nereye götüreceğini düşünmek zorunda olacağı belirtildi.
"ERDOĞAN YENİDEN SEÇİLİRSE BAĞ DAHA DA GÜÇLENECEK"
2003'te Başbakanlık koltuğuna oturan Erdoğan'ın, Afrika'ya gittikçe artan bir ilgi gösterdiği ve kıta ile güçlendirilmiş iş birliği tohumlarının onun döneminde atıldığı vurgulandı.
"Ekonomik, askeri ve diplomatik fırsatları gördü." ifadesi kullanılan haberde, "Ankara ile kıta arasındaki bağ, ancak cumhurbaşkanı (Erdoğan) yeniden seçilirse daha da güçlenecek gibi görünüyor." denildi.