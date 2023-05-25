Sömürgeci İngilizler tedirgin! BBC: Erdoğan kazanırsa Afrika’yı kaybederiz

"ERDOĞAN YENİDEN SEÇİLİRSE BAĞ DAHA DA GÜÇLENECEK"

2003'te Başbakanlık koltuğuna oturan Erdoğan'ın, Afrika'ya gittikçe artan bir ilgi gösterdiği ve kıta ile güçlendirilmiş iş birliği tohumlarının onun döneminde atıldığı vurgulandı.

"Ekonomik, askeri ve diplomatik fırsatları gördü." ifadesi kullanılan haberde, "Ankara ile kıta arasındaki bağ, ancak cumhurbaşkanı (Erdoğan) yeniden seçilirse daha da güçlenecek gibi görünüyor." denildi.