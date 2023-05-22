Kendi ülkesi parlamenter sistemle boğuşurken 7’li koalisyonu destekleyen Yunan yazar Dimitri Roussopoulos'dan PKK kanalında "Erdoğan'dan kurtulun" çağrısı

Gazeteciler, akademisyenler, işçi sendikaları ve birçok insan Türk Devleti'nin baskıları ve tutuklaması ile karşı karşıyalar. Bu insanlık karşıtı zihniyeti kesinlikle kabul etmiyoruz. Buna ek olarak Ankara'da yönetimde olan O adam Neo-Osmanlı ve emperyalist faşizan bir zihniyetle yeni bir sistem yaratmaya ve Kuzey Afrika'ya kadar rahatsızlık verdikleri ortadadır. Avrupa'da oy verme hakkı olan herkesin; Erdoğan ve Ankara'daki yeni Osmanlı zihniyetinden kurtulmak için sandıklara gidip oyunu kullanması sorumluluğu var. Türkiye'de hem kendi halkına hem de Türkiye sınırındaki Irak ve diğer ülkelerde yaşayan Kürt halkına daha insancıl yaklaşan bir yönetim için değişim şarttır. Bu sadece isin seçiminiz değil, bu seçim insanlığın da geleceğini belirleyecek bir seçimdir. Seçiminizi değişimden yana kullanmanız gerekmektedir.