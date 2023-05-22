Kendi ülkesi parlamenter sistemle boğuşurken 7’li koalisyonu destekleyen Yunan yazar Dimitri Roussopoulos'dan PKK kanalında "Erdoğan'dan kurtulun" çağrısı

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri, Başkan Erdoğan'ın 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na attığı yüzde 5'lik fark ile ikinci tura taşındı. 28 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde PKK kanalından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek ve 'sandığa gidin Erdoğan'ı devirin' çağrıları devam ediyor.
Son çağrı ise kendi ülkesi parlamenter sistem karışıklığı yaşayan Yunan yazar ve siyasi aktivist Dimitri Roussopoulos'tan geldi.
"Eşitlik" "insanlık" "özgürlük" söylemleri adı altında yıllardır terör örgütü PKK propagandası yapan Dimitri Roussopoulos PKK kanalına çıkarak "Erdoğan'dan kurtulmak için" Avrupa'da oy verme hakkı olan herkesi sandığa davet etti.
"BU SEÇİM İNSANLIĞIN DA GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK"
Ülkesinde koalisyon pazarlıkları sürerken 7'li koalisyona destek mesajları veren Roussopoulos Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında hadsiz açıklamalarda bulunmaktan da kaçınmadı. İşte o skandal sözler:
Gazeteciler, akademisyenler, işçi sendikaları ve birçok insan Türk Devleti'nin baskıları ve tutuklaması ile karşı karşıyalar. Bu insanlık karşıtı zihniyeti kesinlikle kabul etmiyoruz. Buna ek olarak Ankara'da yönetimde olan O adam Neo-Osmanlı ve emperyalist faşizan bir zihniyetle yeni bir sistem yaratmaya ve Kuzey Afrika'ya kadar rahatsızlık verdikleri ortadadır. Avrupa'da oy verme hakkı olan herkesin; Erdoğan ve Ankara'daki yeni Osmanlı zihniyetinden kurtulmak için sandıklara gidip oyunu kullanması sorumluluğu var. Türkiye'de hem kendi halkına hem de Türkiye sınırındaki Irak ve diğer ülkelerde yaşayan Kürt halkına daha insancıl yaklaşan bir yönetim için değişim şarttır. Bu sadece isin seçiminiz değil, bu seçim insanlığın da geleceğini belirleyecek bir seçimdir. Seçiminizi değişimden yana kullanmanız gerekmektedir.