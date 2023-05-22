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    • Dünya
    • 22.05.2023 12:53
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    • 22.05.2023 13:09
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    Kendi ülkesi parlamenter sistemle boğuşurken 7’li koalisyonu destekleyen Yunan yazar Dimitri Roussopoulos'dan PKK kanalında "Erdoğan'dan kurtulun" çağrısı

    Son dakika haberleri... Kendi ülkesinde koalisyon pazarlıklarının konuşulurken Türkiye’deki seçimlere dil uzatan PKK sempatizanı Yunan yazar Dimitri Roussopoulos, PKK kanalında “Erdoğan’dan kurtulmak için sandığa gidin” çağrısında bulundu. PKK kanalına konuşan Yunan yazar, “Ankara'da yönetimde olan O adam Neo-Osmanlı ve emperyalist faşizan bir zihniyetle yeni bir sistem yaratmaya ve Kuzey Afrika'ya kadar rahatsızlık verdikleri ortadadır” şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    Yunan yazardan PKK kanalında skandal çağrı

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri, Başkan Erdoğan'ın 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na attığı yüzde 5'lik fark ile ikinci tura taşındı. 28 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde PKK kanalından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek ve 'sandığa gidin Erdoğan'ı devirin' çağrıları devam ediyor.

    Son çağrı ise kendi ülkesi parlamenter sistem karışıklığı yaşayan Yunan yazar ve siyasi aktivist Dimitri Roussopoulos'tan geldi.

    "Eşitlik" "insanlık" "özgürlük" söylemleri adı altında yıllardır terör örgütü PKK propagandası yapan Dimitri Roussopoulos PKK kanalına çıkarak "Erdoğan'dan kurtulmak için" Avrupa'da oy verme hakkı olan herkesi sandığa davet etti.

    "BU SEÇİM İNSANLIĞIN DA GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK"
    Ülkesinde koalisyon pazarlıkları sürerken 7'li koalisyona destek mesajları veren Roussopoulos Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında hadsiz açıklamalarda bulunmaktan da kaçınmadı. İşte o skandal sözler:

    Gazeteciler, akademisyenler, işçi sendikaları ve birçok insan Türk Devleti'nin baskıları ve tutuklaması ile karşı karşıyalar. Bu insanlık karşıtı zihniyeti kesinlikle kabul etmiyoruz. Buna ek olarak Ankara'da yönetimde olan O adam Neo-Osmanlı ve emperyalist faşizan bir zihniyetle yeni bir sistem yaratmaya ve Kuzey Afrika'ya kadar rahatsızlık verdikleri ortadadır. Avrupa'da oy verme hakkı olan herkesin; Erdoğan ve Ankara'daki yeni Osmanlı zihniyetinden kurtulmak için sandıklara gidip oyunu kullanması sorumluluğu var. Türkiye'de hem kendi halkına hem de Türkiye sınırındaki Irak ve diğer ülkelerde yaşayan Kürt halkına daha insancıl yaklaşan bir yönetim için değişim şarttır. Bu sadece isin seçiminiz değil, bu seçim insanlığın da geleceğini belirleyecek bir seçimdir. Seçiminizi değişimden yana kullanmanız gerekmektedir.

        YİNE KOALİSYON PAZARLIKLARI

        Parlamenter Sistem'le yönetilen Yunanistan'da hiçbir parti tek başına iktidar için gerekli sandalye sayısına erişemezken, ufukta koalisyon pazarlıkları göründü.

        Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, koalisyon iktidarını kurabilmek için ilk görevi Miçotakis'e verecek. Miçotakis'in önünde 3 gün var.

        Miçotakis koalisyon müzakerelerinde başarısız olursa, ikinci parti olan SYRIZA'nın lideri Çipras'a hükümeti kurma görevi verilecek.

        Yine uzlaşı çıkmaması durumunda Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, yeni bir seçimden kaçınmak için meclise giren siyasi parti liderlerini son kez aynı masa etrafında toplayarak bir deneme daha yapacak.

        Ancak iki büyük parti ile parlamentoya girmesi beklenen diğer küçük partiler arasındaki görüş ayrılıkları koalisyon ihtimalini zorlaştırıyor. Miçotakis seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada tekrar sandık başına gidilmesi niyetini dile getirdi.

        'BİR SEÇİM BİN BELİRSİZLİK' SİSTEMİ
        Türkiye'de 6+1 partili Millet İttifakı'nın hayali olan Parlamenter Sistem, Yunanistan örneğinde görüldüğü gibi yürürlükte olduğu ülkelerde seçilemeyen hükümetler, güçsüz iktidarlar oluşturuyor.

        Uzun süre kurulamayan, kurulduğunda da kısa sürede yıkılan hükümetlerin rejimi olan Parlamenter Sistem, halihazırda hükümet modeli olduğu İngiltere, Hollanda, İtalya, Estonya, Bulgaristan, İsveç, Bosna Hersek, Karadağ, İsrail, Peru gibi ülkelerde yakın dönemde büyük sancılara sebebiyet verdi.

            İşte dünyadan Parlamenter Sistem manzaraları:

            4 YILDA 5 SEÇİM
            İsrail'de kurulamayan hükümetler nedeniyle son 4 yılda 5 seçim yapıldı. Son seçimde,ülkede en uzun süre başbakanlık yapan isim Netanyahu, sağ müttefikleriyle birlikte hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaştı.

            Ancak hukuki yönde bir kanun hazırlayan 6'lı koalisyon ülkeyi krize sürükledi, haftalardır süren sokak eylemleri çatışmaya döndü, "iç savaş" söylemleri dillendirilmeye başlandı. Başbakan Netanyahu, kanun tasarısını geri çekmek zorunda kaldı. İktidarın adeta pamuk ipliğine bağlı olduğu ülkede tansiyon hala yüksek.

            KOALİSYON 1 YILDA DÜŞTÜ, BAŞKANLIK SİSTEMİ GÜNDEME GELDİ
            İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti 1 yılda çöktü. Parlamentonun feshedilmesiyle, ülke tarihinde dokuzuncu kez erken seçime gidildi. 45 yaşındaki aşırı sağcı Giorgia Meloni, İtalya'nın yeni başbakanı oldu.

            İtalya'nın yeni başbakanı Giorgia Meloni, ülkede Başkanlık Sistemi'ne ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Meloni, başbakan olarak ilk konuşmasında istikrarlı hükümet için İtalya'nın Başkanlık Sistemi'ne geçmesi gerektiğini savundu. Meloni, "İtalya'nın istikrarı güvence altına alan ve halk egemenliğini yeniden merkeze alan, başkanlık sistemine dayalı bir anayasa reformuna ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Başkanlık sistemi karar verici bir demokrasi anlamına geliyor." dedi.

            2 YILDA 5 DEFA SANDIK
            Bulgaristan'da 14 Kasım 2021'de seçimler yapıldı. Seçim sonrası kurulan 4'lü koalisyon 6 ay görevde kaldı. Halk son 2 yılda genel seçime katılmak üzere 5 kez sandık başına gitti.

                200 GÜNÜ DEVİREN DEVRİLİYOR
                Hollanda'da, 17 Mart 2021 tarihinde düzenlenen seçimlerden ancak 274 gün sonra hükümet kurulabildi. 2017 seçimlerinde bu sayı 225 gündü.

                "KİRA" KONUSU İKTİDAR DÜŞÜRDÜ
                İsveç'te hükümet 2021 yılında kira düzenlemesi nedeniyle dağıldı. İsveç'in ilk kadın başbakanı Magdalena Andersson göreve başladıktan 7 saat sonra istifa ettiğini açıkladı. Son kurulan Kristersson koalisyon hükümeti ise seçimden 36 gün sonra kurulabildi.

                8 AY BOYUNCA KOAİSYON PAZARLIĞI
                İspanya'da tam 249 gün sonra, Ocak 2020'de kurulabilen Sol Koalisyon 6 partinin daha desteğine ihtiyaç duydu. Muhalefet milletvekillerinin oylarıyla iktidara gelen koalisyon, Katalonya ile bağımsızlık talebi için masaya oturmayı kabul etti.

                    14 AYLIK KAOS
                    Bosna Hersek'te, 2018 seçimlerinde hükümeti kurmak tam 14 ay sürdü. Yüksek Temsilci Christian Schmidt, seçim akşamı sandıkların kapanmasının ardından yazılı açıklama yayımlayarak, ülkede temmuzdan bu yana tartışmalara ve hatta siyasi krize neden olan seçim kanununu işlevsellik paketi adı altında "dayattığını" açıkladı.

                    NEREDE PARLAMENTER SİSTEM ORADA KARMAŞA
                    Karadağ'da, Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan yeni hükümet kurma süreci siyasi krize dönüştü. Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesi'ne "resmi statü" kazandırmak adına imzaladığı "temel anlaşma" ile tartışmalara neden olan Abazovic liderliğindeki hükümet, 2 ay önce Karadağ Meclisi'nde yapılan oylama sonucu düştü.

                    Karadağ'daki Sırp yanlısı partiler Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Miodrag Lekic'in ismini iletirken Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği için hükümeti kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetti. Djukanovic, mevcut meclisin feshedilerek seçime gidilmesini talep ederken Karadağ Meclisi ise cumhurbaşkanının bu talebine karşı çıkıyor. Karadağ Meclisi, Djukanovic'in mevcut meclisin feshedilmesi talebini oy birliğiyle reddederken hükümeti kurma görevinin "birine" verilmesi için resmi sürenin de bittiği belirtildi.

                    TAM 7 AY
                    Sırbistan halkı 3 Nisan'da genel seçimler için sandığa gitti. Seçimden ancak 7 ay sonra hükümet kurulabildi.

                        YAKLAŞIK 2 SENE HÜKÜMETSİZ YÖNETİM
                        Belçika'da Alexander De Croo'nun 2020 yılında başbakan seçilmesine kadar devlet tam 605 gün hükümet kurulmadan yönetildi.

                        45 GÜNDE BİTTİ
                        Son 7 yılda 4 kez sandığa gidilen İngiltere'de Boris Johnson'dan sonra göreve gelen Liz Truss iktidarı 45 günde yıkıldı.

                        1 YILDA 4 İSTİFA
                        Peru Başbakanı Anibal Torres istifa ederek, ülkede son bir yıl içinde istifa eden 4'üncü başbakan oldu. Torres, 28 Temmuz 2021 tarihinde iktidara gelen Castillo'nun neredeyse 1 yıl 1 hafta süren görev süresi içerisinde görevini bırakan 4'üncü başbakan olarak tarihe geçti.
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                        Yunan yazardan PKK kanalında skandal çağrı
                        Haberler Dünya Kendi ülkesi parlamenter sistemle boğuşurken 7’li koalisyonu destekleyen Yunan yazar Dimitri Roussopoulos'dan PKK kanalında "Erdoğan'dan kurtulun" çağrısı
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