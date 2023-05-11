CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan Le Point'e itiraf gibi demeç: HDP merkez parti olacak

The Economist'in başını çektiği tetikçi Batı medyası sistematik bir şekilde 14 Mayıs seçimlerine müdahale yarışı yürütüyor. Erdoğan düşmanlığını günlerdir üst seviyede gösteren The Economist ile aynı gün kapağına Başkan Erdoğan'ı taşıyarak "Savaş tehditleri, yayılmacılık, Batı nefreti…" ve Erdoğan için "Diğer bir Putin" ifadelerini kullanan Le Point'e konuşan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, HDP ile ilgili itirafta bulundu.
Türkiye demokrasisine gölge düşürmeyi amaçlayan analizlere Erdoğan nefretini de katarak açık bir algı operasyonu yürüten Batı medyasına bu kez de konuşan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu oldu.
Le Point'te yer alan haberde, Millet ittifakının zafer kazanması halinde, kurumsal bir reform üzerinde çalıştığını yazdı. Müzakereci demokrasinin mekanizmalarını Meclis'e getirmek istediklerini iddia edildi.
Bu kapsamda Guillaume Perrier'in sorularını yanıtlayan ve Anayasa profesörü- CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, HDP ile ortaklığa ilişkin çok konuşulacak bir itirafta bulundu.