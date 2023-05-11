CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan Le Point'e itiraf gibi demeç: HDP merkez parti olacak

DEMİRTAŞ VE KAVALA SERBEST BIRAKILSIN

Aynı isim "Anayasa'yı ihlal" ile "siyasal veya askeri casusluk" suçlarından yargılanan Osman Kavala ve terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrısından da geri kalmamıştı.

CHP, HDP, SP ve İYİ Parti arasında yapılan "Federasyon Anayasası" için yürütülen görüşmelere başkanlık etmesiyle gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, Kavala ve Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini yinelediğini belirterek "Türkiye, derhal Kavala ve Demirtaş kararlarının gereğini yapmalıdır" demişti.

İşte Kaboğlu'nun skandal açıklamalarının tamamı:

Kesinleşmiş AİHM kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'nin AİHM kararlarını uygulamamak suretiyle Kavala ve Demirtaş'ı hukuka aykırı şekilde hapsettiğini ve kendilerini derhal serbest bırakması gerektiğini yineledi.