İsrail’den Gazze’de SİHA saldırı: 3 Filistinli şehit

Açıklamada, "Sullivan, yönetimin İsrail'in güvenliğine olan demir gibi desteğini ve halkını ayrım gözetilmeden yapılan roket saldırılarından koruma hakkını yeniden teyit etti. Sullivan ayrıca ateşkesi sağlamak için devam eden bölgesel çabaların da önemini belirtti, gerilimi azaltma ve daha fazla kayıpların önlenmesi konusuna vurgu yaptı." ifadeleri kullanıldı.

SİVİLLER HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 9 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.