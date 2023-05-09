Dünyanın gözü 14 Mayıs seçimlerinde! Sordukları tek soru şu: Kritik seçim sonrası bize ne olacak?

Bu sabah da uluslararası ajansların manşetlerini Türkiye'de yaklaşmakta olan seçimler süsledi. Türkiye'deki seçimlerle ilgili hemen hemen her gün bir analize yer veren Yunan basınında yine bir haber vardı.

Haberde, Türkiye'de seçimin sonucu ne olursa olsun Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin değişmeyeceğine dikkat çekildi.