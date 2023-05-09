Dünyanın gözü 14 Mayıs seçimlerinde! Sordukları tek soru şu: Kritik seçim sonrası bize ne olacak?

Washington Post, seçime doğru mitinglerinin hızını artıran Erdoğan'ın son bir yılda ekonomik desteklerle yatıştırdığı dev ve sadık bir taraftar kitlesine sahip olduğunu da vurguladı.
Muhalefet bloğunun adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki seçimlerde Erdoğan'ın AKP'sine karşı başarısız olduğunu hatırlatan gazete, Millet İttifakı'nda Türkiye'nin kavgacı olmalarıyla ünlü milliyetçi, İslamcı, laik ve liberal muhalif partilerin yer aldığını aktardı.
'Seçim Avrupa ve NATO için ne anlama geliyor?' sorusunu yönelten Washington Post, haberinde ABD-Türkiye ilişkilerine hiç değinmedi ve Türkiye'de kurulacak sandıklardan çıkacak sonucun en sıkı şekilde takip edileceği ülkeyi yazdı. "Belki de Avrupa'da hiçbir ülke Türkiye seçimlerini İsveç kadar yakından izlemeyecek" yorumunu yapan Sarah Dadouch, Ankara'nın geçen ay Finlandiya'nın ittifaka girişine onay verdiğini ve Rusya-NATO arasındaki kara sınırını iki katına çıkardığını hatırlattı, Başkan Erdoğan'ın terör örgütü PKK'ya destek veren İsveç'e ise kırmızı ışık yaktığını belirtti.