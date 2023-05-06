Dallas polisi, yaptığı açıklamada, alışveriş merkezinde bir zanlının çevreye ateş açtığını açıkladı.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Polis Şefi Brian Harvey, düzenlediği basın toplantısında, Allen Premium Otlets isimli alışveriş merkezinde, insanlara rastgele ateş eden saldırganın, etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Saldırının sebebi ve saldırganın kimliği henüz açıklanmadı.

"TARİF EDİLEMEZ TRAJEDİ"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, alışveriş merkezinin dışında yerde yatan insanların olduğu görüldü.

Teksas Valisi Greg Abbott ise yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili "tarif edilemez bir trajedi" ifadesini kullandı.

Teksas, silah satın almanın en kolay olduğu eyaletlerin başında geliyor.