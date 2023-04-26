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    • 26.04.2023 19:04
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    Rusya'da yangın! 1 ölü 659 kişi evsiz kaldı

    Rusya’nın Sverdlovsk bölgesinde çıkan yangınlarda 178 yapının küle döndüğü, 659 kişinin evsiz kaldığı, 62 yaşındaki bir kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Rusya’da yangın! 1 ölü 659 kişi evsiz kaldı

    Rusya'nın Sverdlovsk bölgesine bağlı Sosva, Tayozhny, Visim, Neustroyeva, Karpinsk ve Progress'ta yangınlar çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangınlarda 178 binanın küle döndüğü, 148'i çocuk toplam 659 kişinin evsiz kaldığı belirtildi. Sosva'daki yangında ise 62 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

    Yangınlara 380'den fazla itfaiyecinin havadan ve karadan müdahale ettiği öğrenildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Karpinsk kasabasındaki yangının söndürüldüğü, diğer bölgelerdeki yangınların da kontrol altına alındığı kaydedildi.
    Yangınlarla ilgili iki ayrı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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    Haberler Dünya Rusya'da yangın! 1 ölü 659 kişi evsiz kaldı
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