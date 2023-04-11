Güney Kore'den Google’a 32 milyon dolar ceza!

Güney Kore Adil Ticaret Komisyonundan yapılan açıklamada, Google'ın aralarında NCSoft Corp, Netmarble Corp. ve bazı küçük Çinli oyun şirketlerinin de bulunduğu firmalardan yeni oyunlarını ve bu oyunlar için desteklerini Google Play Store'a özel olarak yayımlamalarını istediği aktarıldı.

Açıklamada, Google'ın bu oyun şirketlerinin görünürlüğünün düşük olduğu yerlerde oyunlarını arama motorunda en üst sıraya koyarak görünür hale getirmesinin bu firmaların deniz aşırı pazarlara açılmaları için hayati olduğu kaydedildi.