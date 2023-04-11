Güney Kore'den Google’a 32 milyon dolar ceza!

Güney Kore Adil Ticaret Komisyonundan yapılan açıklamada, Google'ın aralarında NCSoft Corp, Netmarble Corp. ve bazı küçük Çinli oyun şirketlerinin de bulunduğu firmalardan yeni oyunlarını ve bu oyunlar için desteklerini Google Play Store'a özel olarak yayımlamalarını istediği aktarıldı.
Açıklamada, Google'ın bu oyun şirketlerinin görünürlüğünün düşük olduğu yerlerde oyunlarını arama motorunda en üst sıraya koyarak görünür hale getirmesinin bu firmaların deniz aşırı pazarlara açılmaları için hayati olduğu kaydedildi.
Komisyon, Google'ın One Store'un Güney Kore'de operasyonlarına başladığı 2016'dan 2018'e kadar yeni oyunları bünyesine katmasını engellediği ve bu yolla gelirlerini 1,8 trilyon wona (26 milyar TL) kadar yükselttiği belirtildi.
Komisyon'un Tekel Karşıtı Bürosunun genel direktörü Yu Seong Wook, Google'ın aktivitelerinin normal pazar faaliyetlerinden ayrıldığını dile getirerek "Google'ın niyeti, güçlü bir rakip olarak gördüğü One Store'u pazarın dışına çıkarmaktı." ifadelerini kullandı.
Ülkenin mobil uygulama pazarının 4'te 3'ünü kontrol eden Google ise bu iddiaları reddetti.
Google'dan yapılan açıklamada, kanunların çiğnenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtilerek "Açık platformlar, geliştiricilere kendi uygulamalarını nasıl dağıtacaklarına dair bir kontrol veriyor. Google ise bu geliştiricilerin başarısı için önemli miktarda yatırım yapıyor. Bu nedenle Ticaret Komisyonunun vardığı sonucu kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
GOOGLE DAHA ÖNCE DE HAKSIZ REKABETLE SUÇLANMIŞTI
AB, 2016'da Google'ı, Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı. Suçlama, Google'ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu.
AB incelemesinde, Google'ın çeşitli cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde, Google arama, Play Store ve Chrome tarayıcısını önceden yükletmeye zorladığı ve bazı telefon üreticilerine Google aramayı önceden yüklemeleri halinde ödeme yaptığı ortaya çıkarılmıştı.