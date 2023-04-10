Karadeniz gazı Yunan basınında: Türkiye’nin en büyük projesi! Kendi doğal gazını kullanacak

"Bakan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmek istediği 14 Mayıs genel seçimleri öncesinde elektrik faturalarında olası indirimlere de işaret etti" diyen Bloomberg, Dönmez'in 20 Nisan'a işaret ettiğini ve bu tarihte Erdoğan'ın bir müje açıklayacağını belirttiğini aktardı.

Rusya'nın Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşıladığına vurgu yapılan haberde, Türkiye'nin geçen yılki 350 milyar dolarlık ithalat faturasının yüzde 30'unun ise enerjiye ait olduğunu belirtildi.