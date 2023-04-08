Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron uyarı sonrası Çin'de saygı duruşuna geçti: Elini cebinden çıkar





AVRUPA MASALI!

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de ağırladığı Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşme için alışılmadık bir yuvarlak masayı tercih etti. Rengi Fransa ve AB bayraklarının mavi tonuyla örtüşen ve ortasına boş bırakılmak yerine çimenli çiçekli bahçe kurulan devasa yuvarlak masanın duvara dönük kısmına geçen Cinping, iki yanına Macron ve Leyen'i oturtarak kameralara poz verdi.