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    Kremlin'in kara listeye aldığı Putin'in eski koruma şefinden şok açıklamalar

    Kremlin'in kara listeye aldığı Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin'in eski koruma şefi olan Gleb Karakulov şok açıklamalarda bulundu. Karakulov'un İstanbul'da olduğu iddia edildi. Putin’le, 180 kez birlikte geziye gittiğini söyleyen kaçak Rus, bir daha ülkesine dönmeyeceğini belirtti.

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    Kremlin'in kara listeye aldığı Putin'in eski koruma şefi Gleb karakulov'dan şok açıklamalar: Görev sürem boyunca, onu asla bir cep telefonuyla görmedim. Ona gelen tüm bilgi yakınındaki konuştuğu insanlardan geliyor.



    Putin'in birçok gizli noktada ofisi var. Putin Soçi'deyken, güvenlik görevlileri kasıtlı olarak o ayrılıyormuş gibi yapar, bir uçak ve konvoy hazırlar. Ancak o Soçi'de kalmaya devam ediyordur. Büyük korkusu COVID-19 ve hala endişeli. Anormal bir şekilde hayatından korkuyor. Hasta iddiaları asılsız. Sağlığı, onun yaşındaki birçok insandan daha iyi durumda.



    SILVIO'DAN KÖTÜ HABER
    İtalya eski başbakan Silvio Berlusconi'ye lösemi teşhisi konuldu. 30 yıldır aktif olarak İtalyan siyasetinde yer alan 86 yaşındaki Berlusconi'nin dün Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı belirtildi.

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    Haberler Dünya Kremlin'in kara listeye aldığı Putin'in eski koruma şefinden şok açıklamalar
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