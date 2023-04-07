Kremlin'in kara listeye aldığı Putin'in eski koruma şefinden şok açıklamalar

Kremlin'in kara listeye aldığı Putin'in eski koruma şefi Gleb karakulov'dan şok açıklamalar: Görev sürem boyunca, onu asla bir cep telefonuyla görmedim. Ona gelen tüm bilgi yakınındaki konuştuğu insanlardan geliyor.





Putin'in birçok gizli noktada ofisi var. Putin Soçi'deyken, güvenlik görevlileri kasıtlı olarak o ayrılıyormuş gibi yapar, bir uçak ve konvoy hazırlar. Ancak o Soçi'de kalmaya devam ediyordur. Büyük korkusu COVID-19 ve hala endişeli. Anormal bir şekilde hayatından korkuyor. Hasta iddiaları asılsız. Sağlığı, onun yaşındaki birçok insandan daha iyi durumda.