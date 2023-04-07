ABD bile 7'li koalisyondan umutsuz! Bloomberg: Bu kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı istikrarsızlık!

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde muhalefeti yakından takip ediyor.
7'li kolisyonda krizin kapıda olduğu destekçileri ABD tarafından da görülüyor olmalı ki Blommberg'den dikkat çeken bir muhalefet analizi geldi. Millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karizma eksiğinin olduğunu yazan Bloomberg, koalisyonun olası krizlerini tek tek sıraladı.
Ana muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu için 'Bariz bir şekilde karizma eksiği olan lider' tanımlamasında bulunuldu.
Kılıçdaroğlu'nun aksine aralarında bu niteliklere fazlasıyla sahip üç isim olduğu söylendi, bunlar; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara ve İstanbul'un belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu olarak sıralandı.
Millet İttifakı'nın şimdiye kadar Erdoğan'ın karşılaştığı en güçlü muhalefet olduğu iddia edilen haberde, Kılıçdaroğlu'nun sakinliği ve birazda fiziksel özellikleri nedeniyle Mohandas Gandhi'ye benzetildiği yazıldı.
DERS ALMASI GEREKİR
Ancak Kılıçdaroğlu'nun müttefiklerini yanında tutmak için bundan çok daha fazlasına ihtiyacı olduğu vurgulandı. "Kılıçdaroğlu'nun Abraham Lincoln'den ders alması gerekebilir" başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Bloomberg, ittifaktaki her bir ismin başkan olma umudu taşıdığı ifade edildi.