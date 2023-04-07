ABD bile 7'li koalisyondan umutsuz! Bloomberg: Bu kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı istikrarsızlık!

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde muhalefeti yakından takip ediyor.

7'li kolisyonda krizin kapıda olduğu destekçileri ABD tarafından da görülüyor olmalı ki Blommberg'den dikkat çeken bir muhalefet analizi geldi. Millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karizma eksiğinin olduğunu yazan Bloomberg, koalisyonun olası krizlerini tek tek sıraladı.

Ana muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu için 'Bariz bir şekilde karizma eksiği olan lider' tanımlamasında bulunuldu.