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    • Dünya
    • 07.04.2023 13:59
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    • 07.04.2023 14:11
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    ABD bile 7'li koalisyondan umutsuz! Bloomberg: Bu kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı istikrarsızlık!

    Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 7’li koalisyondaki çok başlılığı destekçileri ABD bile gördü. ABD’li Bloomberg’in 7’li koalisyon analizinde daha önce eşi benzeri görülmeyen bu düzenlemenin, istikrarsızlık örneği olduğu belirtildi. Muhalefetin en önemli taahhüdünün Parlamenter Hükümet sistemine geçiş olduğu ancak kendi ellerini zayıflattıkları ifade edilen analizde koalisyonun Anayasa'yı kökten değiştirme iddiaları için de 'tutamayacakları söz' ifadelerini kullanıldı.

    Bloomberg: Bu kadar yardımcı istikrarsızlık!

    ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde muhalefeti yakından takip ediyor.

    7'li kolisyonda krizin kapıda olduğu destekçileri ABD tarafından da görülüyor olmalı ki Blommberg'den dikkat çeken bir muhalefet analizi geldi. Millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karizma eksiğinin olduğunu yazan Bloomberg, koalisyonun olası krizlerini tek tek sıraladı.

    Ana muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu için 'Bariz bir şekilde karizma eksiği olan lider' tanımlamasında bulunuldu.

    Kılıçdaroğlu'nun aksine aralarında bu niteliklere fazlasıyla sahip üç isim olduğu söylendi, bunlar; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara ve İstanbul'un belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu olarak sıralandı.

    Millet İttifakı'nın şimdiye kadar Erdoğan'ın karşılaştığı en güçlü muhalefet olduğu iddia edilen haberde, Kılıçdaroğlu'nun sakinliği ve birazda fiziksel özellikleri nedeniyle Mohandas Gandhi'ye benzetildiği yazıldı.

    DERS ALMASI GEREKİR
    Ancak Kılıçdaroğlu'nun müttefiklerini yanında tutmak için bundan çok daha fazlasına ihtiyacı olduğu vurgulandı. "Kılıçdaroğlu'nun Abraham Lincoln'den ders alması gerekebilir" başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Bloomberg, ittifaktaki her bir ismin başkan olma umudu taşıdığı ifade edildi.

        'TUTAMAYACAKLARI SÖZ'
        Muhalefetin en önemli taahhüdünün Parlamenter Hükümet sistemine geçiş olduğu ancak şimdi toplu olarak kendi ellierini zayıflattıkları ifade edilen haberde Anayasa'yı kökten değiştirme iddiaları için de 'tutamayacakları söz' ifadelerini kullanıldı.

        MECLİSTE ÇOĞUNLUĞU ALMASI MÜMKÜN DEĞİL
        Haberde, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı olsa bile Millet İttifakı'nın meclis'te beşte üç çoğunluk kazanması mümkün değil" ifadeleri kullanıldı.

        KRİZLERE GEBE
        Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde bile muhalefetin ideolojik ayrımının krizlere gebe olduğunu belirtti.

        AMERİKAN MEDYASI ÇOKLU YARDIMCILIĞI KONUŞUYOR
        Bloomberg, muhalefet cephesinde ortaya çıkan tabloya dikkati çekti. Daha önce eşi benzeri görülmeyen bu düzenlemenin, istikrarsızlık örneği olduğu belirtildi.

        CHP Lideri'nin kazanma ihtimaline ve cumhurbaşkanı yardımcılıkları konusuna değinilen haberde, çoklu yardımcılık sisteminin risklerinden söz edildi.

        "ALIŞILMADIK, İSTİKRARSIZ BİR DÜZENLEME"
        Diğer genel başkanların yanı sıra Akşener, İmamoğlu ve Yavaş ile ilgili duruma işaret edildi:

        Kılıçdaroğlu kazanırsa, diğer üçünün cumhurbaşkanı yardımcısı olması bekleniyor. Bu, herhangi bir hükümet için alışılmadık, istikrarsız bir düzenleme. Onları yönetmek zor olabilir.

            "DÖRTLÜ, SİYASİ İDEOLOJİDE AYRILIYOR"
            Haberin devamında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan söz konusu üç ismin ideolojik farklılıklara sahip olduğu anımsatıldı:

            Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması durumunda onu bekleyen bazı zorluklar, ekibinin hırslarından ve gündemlerinden kaynaklı olabilir.



            Dörtlü, siyasi ideolojide ayrılıyor: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sosyal demokrat, Akşener milliyetçi ve Yavaş ikinci kamptan eski kampa geçti.
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            Haberler Dünya ABD bile 7'li koalisyondan umutsuz! Bloomberg: Bu kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı istikrarsızlık!
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