Trump'ın destekçilerinden adliye önünde sloganlar: "Soros bizi yargılayamaz"





Soros'un adamı olarak gösterilen Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg,'a tepki yağarken, "Soros defol", "Soros işin bitti", "Soros asla bizi yargılayamaz" sloganları dikkat çekti. Polis, mahkeme bölgesini demir bariyerlerle çevirerek etrafta geniş güvenlik önlemleri alırken, mahkeme bölgesinde bulunan sokak ve caddeler de trafiğe kapatıldı.



Darbeler ve ayaklanmaların arkasındaki isim olan George Soros panikte. Çünkü Soros'un ABD dışında Türkiye, Macaristan, Rusya ve Afrika ülkelerinde de yaptığı kirli işler bir bir ortaya çıkıyor.

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