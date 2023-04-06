Trump'ın destekçilerinden adliye önünde sloganlar: "Soros bizi yargılayamaz"

Donald Trump, "ABD cehenneme gidiyor" diyerek girdiği mahkeme salonunda son derece sert açıklamalarıyla dikkat çekti. Film yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlaması başta olmak üzere kendisine yöneltilen 34 suçlamayı da reddeden Trump, duruşma için, "ABD tarihine geçen kara leke" dedi. ABD tarihinde ilk kez bir başkan ceza mahkemesinde sorgulanırken, Trump destekçileri adliye önünde sloganlar attı.
Soros'un adamı olarak gösterilen Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg,'a tepki yağarken, "Soros defol", "Soros işin bitti", "Soros asla bizi yargılayamaz" sloganları dikkat çekti. Polis, mahkeme bölgesini demir bariyerlerle çevirerek etrafta geniş güvenlik önlemleri alırken, mahkeme bölgesinde bulunan sokak ve caddeler de trafiğe kapatıldı.
Darbeler ve ayaklanmaların arkasındaki isim olan George Soros panikte. Çünkü Soros'un ABD dışında Türkiye, Macaristan, Rusya ve Afrika ülkelerinde de yaptığı kirli işler bir bir ortaya çıkıyor.