Google çalışanları Londra'da işten çıkarmaları protesto etti

KENDİLERİNE İLETİLEN ENDİŞELERİN ÇOĞUNU GÖRMEZDEN GELDİLER

Google çalışanlarını temsil eden ve protesto mitingi düzenleyen işçi sendikası Unite'dan yapılan açıklamada, "O zamandan beri, Google'ın İngiltere'deki yönetimi, seçilmiş sendika temsilcileri tarafından kendilerine iletilen endişelerin çoğunu görmezden geldi ve işten çıkarma planlarıyla ilgili toplu görüşme sürecini sonlandırdı." ifadelerine yer verildi.