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    • Dünya
    • 04.04.2023 16:34
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    • 04.04.2023 16:34
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    Google çalışanları Londra'da işten çıkarmaları protesto etti

    Teknoloji şirketi Google, İngiltere’nin başkenti Londra’da çalışanları tarafından protesto edildi. Söz konusu şirket ocak ayında yaptığı açıklama ile küresel operasyonlarında çalışan yaklaşık 10 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Google çalışanlarından işten çıkarmalara protesto

    Londra'da Google'ın yönetim binasının önünde toplanan çalışanlar, şirket yönetiminin işten çıkarma kararına tepki gösterdi. Şirket ocak ayında yaptığı açıklama ile küresel operasyonlarında çalışan yaklaşık 10 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

    KENDİLERİNE İLETİLEN ENDİŞELERİN ÇOĞUNU GÖRMEZDEN GELDİLER
    Google çalışanlarını temsil eden ve protesto mitingi düzenleyen işçi sendikası Unite'dan yapılan açıklamada, "O zamandan beri, Google'ın İngiltere'deki yönetimi, seçilmiş sendika temsilcileri tarafından kendilerine iletilen endişelerin çoğunu görmezden geldi ve işten çıkarma planlarıyla ilgili toplu görüşme sürecini sonlandırdı." ifadelerine yer verildi.

    Unite'ın ülkenin en büyük işçi sendikası olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, son birkaç ay içerisinde binlerce Google çalışanının sendikaya katıldığına dikkat çekildi.

    Açıklamada, "Şirket şimdi işçilerle bire bir istişarelerde bulunuyor ve toplantılarda sendika temsilcilerinin bulunmasına izin vermeyi reddediyor." yorumu yer aldı.

        Sendikanın açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Unite Bölge Sorumlusu Matt Whaley, "Google'ın personele yönelik muamelesi ve işten çıkarmalara ilişkin görüşme sürecinde sendikayı dışarda bırakma girişimi dehşet verici ve potansiyel olarak yasa dışıdır." değerlendirmesini yaptı.

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